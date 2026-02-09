突收餐廳25人訂位提醒！他不敢取消 出包原因曝

許多消費者會使用餐廳線上訂位系統，方便快速訂位，但有時也會莫名收到確認通知，才發現有人誤植自己的電話。一名網友透露收到餐廳訂位提醒，不過稱謂是陌生人，但考量人數高達25人也不敢取消，因此發文求助，希望訂位者發現能盡速處理。

一名網友今在Threads上發文表示，突然收到餐廳inline訂位提醒通知，但訂位者卻是另一位方小姐，自己雖一度致電餐廳想更改但餐廳沒接，又不敢按取消，擔心25人會因此撲空，特地在社群發文，希望訂位者能及早發現。

貼文引起熱議，不少人建議取消訂位，「直接取消，打錯資料沒資格吃飯」、「支持取消，訂位後為什麼不確認資料呢？」、「建議取消，不然她如果不去，以後你的門號可能會被拒絕訂位，有的人是故意留別人電話的」、「如果他沒有到…黑名單會是你的資料喔」。

也有人認為出問題的是店家，「我覺得打電話告知一下店家比較好，畢竟那個有極高機率是訂位店員聽錯或輸入錯，因為客人是無法直接網路上訂25位的」、「店家輸入錯電話的機率比較大，inline系統一般訂不了25位，但餐廳接電話人工訂位，會用inline系統回傳訂位確認！這個鍋是餐廳的問題」。

原PO回報，接到店家打來確認的電話，已澄清自己不是訂位人，店家則回應會註記處理。貼文發出8小時後，當事的方小姐也留言解釋，「本人來了，真的是本人，剛剛已經打電話確認過，是訂位人員疏失留錯我的電話，然後我在之前也已經加他們的聯絡line付訂完成了」。

