突收25人餐廳訂位通知！她不敢取消「怕害人撲空」 背後烏龍真相曝光

生活中心／許智超報導

原PO突然收到餐廳訂位提醒，但稱謂卻是陌生人，讓她相當困擾。（示意圖／資料照）

為了能夠吃到心儀的餐廳，許多人都會提前透過網路訂位，但總有人不小心輸入錯的電話號碼，導致訂位資訊被發送至別人的手機。近日，就有網友透露，她突然收到餐廳訂位提醒，但稱謂卻是陌生人，且考量到訂位人數25人，也不敢貿然取消，因此只好發文求助，貼文一出也引發熱議。

原PO在社群平台Threads發文表示，她突然收到餐廳inline訂位提醒通知，但訂位者卻是一位陌生的方小姐，雖然有致電餐廳但沒接，又不敢直接按取消，擔心25人會因此撲空，特地在社群發文，「看妳有沒有機會海巡到我」。

貼文曝光後，許多網友建議取消訂位，「直接取消，打錯資料沒資格吃飯」、「直接取消就好了，畢竟這個系統的訂位是依據電話，你取消了他會收到電子郵件通知」、「建議取消，不然她如果不去，以後你的門號可能會被拒絕訂位，有的人是故意留別人電話的」、「如果她沒有到，黑名單會是你的資料喔」。

另外也有不少人認為，問題可能出在店家，「店家輸入錯電話的機率比較大，inline系統一般訂不了25位，但餐廳接電話人工訂位，會用inline系統回傳訂位確認！這個鍋是餐廳的問題」、「我覺得打電話告知一下店家比較好，畢竟那個有極高機率是訂位店員聽錯或輸入錯，因為客人是無法直接網路上訂25位的」。

事後，原PO回報，她接到店家打來確認的電話，已經澄清自己不是訂位者，店家則回應會註記處理，後來當事者方小姐也現身解釋，「本人來了，真的是本人，剛剛已經打電話確認過，是訂位人員疏失留錯我的電話，然後我在之前也已經加他們的聯絡line付訂完成了」。

