突改歌唱比賽規則！ 亞軍變第6名 選手怒控黑箱 主辦致歉了

上周末在高雄五甲龍成宮舉行的歌唱比賽，有參賽者質疑比賽黑箱，現場和廟方人員發生口角，一度出動快打部隊到場，原來決賽比分方式臨時增加加分項，導致名次大洗牌，有參賽者獎金從一萬變成五百，氣得跳腳，主辦方趕緊出面滅火，坦承賽制有瑕疵，經協調已經做出圓滿結果。

歌唱比賽辦在高雄五甲龍成宮，參賽者不滿臨時更規則抗議，被當成鬧事者，警方出動打快部隊到場。（圖／民眾提供）

歌唱比賽原本設有長青組、社會組及高手組三個類別，參賽者需繳交800至1000元不等的報名費。比賽規則明訂四項評分標準及其比例分配，但卻完全未提及有廟方18位委員加分的環節。直到高手組得獎名單公布，參賽者才發現名次發生劇烈變化，原本的第一名變成第五名，獎金從2萬元降至3000元；第二名最為嚴重，名次掉至第六名，獎金從1萬元變成只有500元，而第三名則躍升為第一名。這樣的結果讓許多參賽者認為比賽存在黑箱作業。

主辦單位最後另外設立「人氣獎」，這起爭議最終得到圓滿解決。（圖／民眾提供）

一位參賽者林先生在領獎環節表示，他不願領取社青組第二名的獎金，並要求主辦方尊重前五位評審老師的專業判斷。另一位參賽者許先生在電話訪問中強調，突然出現的規則讓參賽者懷疑有造假作弊嫌疑，廟方委員的加分凌駕了專業評審的判斷，參賽者只是要求一個公平的比賽環境。

寶島藝術文化公益發展協會理事長李方宜對分數上的瑕疵深表歉意，並承諾會做出最好的圓滿處理方式。經過協商，主辦方決定將比賽名次按照評審分數為主要依據，而加分部分則另外設立「人氣獎」，提供3000至1000元不等的獎金。在參賽選手據理力爭下，這起爭議最終得到圓滿解決。

