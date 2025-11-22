突然不想去好市多？「超現實理由」曝光 掀共鳴：真的變得沒必要
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導
曾經是台灣人假日熱門景點之一的好市多（Costco），如今卻有不少民眾直呼：「越來越不想去了」。近日一名網友發文分享自己的心情，表示自己最近突然發現，好市多早已不再是生活必須，甚至「完全提不起興趣再進去逛」，貼文引發大量共鳴，「覺得沒什麼好買的，辦會員買尊貴感」。
原PO在PTT的WomenTalk版上發文表示，每次要去好市多都得面對一連串折磨：排隊塞車、等車位、推著大車在賣場繞半天。「沒有花三小時根本出不來。」他坦言，隨著生活習慣改變，開始覺得好市多的商品份量太大，不但吃不完、還被放到發霉、過期。
他也提到，許多冷凍、冷藏食品看似划算，但一大袋放回家就得佔掉大量冰箱空間，「還要耗電、又不新鮮」，最後反而變成負擔。
貼文曝光後，大批網友狂點頭，紛紛留言表示完全同感：「比較適合喜歡窩在家的人或是大家庭，光一個濃湯漲價的幅度就越來越不愛逛好市多」、「一直到10年前 還可說挺潮跟有競爭力，現在除了某幾款特價商品，只有爛可講」、「已沒辦卡繳年費，網路上代購很方便」、「生鮮的品質還是比全聯好 菜也比市場的好吃」。
