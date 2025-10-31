突然停電別慌！ 台電揭3大原因：不必急著通報

停電主要可分為3種原因，台電建議民眾可先判斷遇上何種狀況，不必立即通報台電。（示意圖／CTWANT資料照）

不少人遇到突如其來的停電都會嚇一跳，擔心是不是跳電、缺電、電費沒繳、變電箱出狀況等問題。對此，台電就說明，停電可分為3種原因，當民眾遇到停電住況實，可先觀察周遭情況，不一定要急著通知台電來修。

臉書粉專「台電電力粉絲團」表示，突然停電主要有3種原因，首先是「計畫性工作停電」，因設備需要定期更換或維護改善，若無法在不停電的情況下施工，台電會事先排定停電並通知用戶，也會公告在網站上供民眾查詢。

台電說到，其次是「偶發性事故停電」，例如車禍撞損電桿、變壓器（變電箱）及雷害、風災、鳥獸及樹木碰觸等等，可能引起局部停電事故，台電會立刻派員前往搶修。

台電指出，最後是「自家設備故障」，如果只有自家或同棟大樓停電，通常與台電設備無關，提醒民眾應定期維護家中用電設備。

台電強調，當遇上停電，可以先查看附近住戶是否也停電，預判一下原因，若附近都有停電情形，由於台電已建置配電自動化系統，可即時監測各主要配電線路是否發生異常，台電也會盡速派員搶修，可以暫時不用急著通知台電。

台電提醒，無論何種情況，都可以透過台電網站、APP通報或查詢，也可撥打台電客服「1911」。

