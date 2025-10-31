突然停電怎麼辦？台電揭3大原因：別急著通報

台電分享停電常見原因，說明發生停電後應對方式。示意圖／photoac

突然停電別驚慌，台電指出，有時停電民眾會急著PO文，希望能夠盡速告知親朋好友，不過有時停電並非沒有原因，對此台電分享3大停電類型，並說明停電發生後應對方式。

台電指出，有時發生停電，民眾可能會感到驚慌、發文、通報，質疑台電受否知情，然而台電指出，事實上「停電」又分3種類型：

計畫性工作停電：設備都需要定期更換或維護改善，如果需要停電工作，台電會事先排定停電並通知用戶，同時也會公告於網站上。 偶發性事故停電：包括天災、外力或設備故障所引起的局部停電事故。 自家設備故障：若僅自家或同棟大樓停電，多可能為自家設備故障，與台電設備無關。

台電分享停電常見原因。圖／台電電力粉絲團

台電表示，當遇到停電發生，可以先查看附近住戶是否也停電，判斷是否為「自家設備故障」因素，若周遭住戶都停電，台電已建置「配電自動化系統」，可即時監測各主要配電線路是否發生異常。

因此當配電線路異常，台電會接收通知、盡速派員搶修，可以暫時不用急著通報；台電也提醒，無論何種情況都可以透過台電網站或APP進行通報或查詢，或是撥打客服1911尋求協助。



