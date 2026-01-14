突然很累、嗜睡！醫示警「小心中風前兆」 揭7症狀：別以為只是老了

生活中心／彭淇昀報導

不是手腳無力、也不是講話歪掉，很多中風都被當成老了、太累了，而忽略症狀。對此，內科醫師傅裕翔提醒，老人家不會因為「正常老化」，在短時間內整個人突然變得不對勁，但只要是「突然出現的怪異狀態」，就要先當成中風或急症處理，而不是觀察看看，「這不是製造恐慌，而是避免遺憾。因為對大腦來說，每一分鐘，都真的很重要」。

內科醫師傅裕翔提醒，突然很累、嗜睡恐是中風前兆，千萬別忽略。（示意圖／Pixabay）

內科醫師傅裕翔在臉書粉專發文表示，這幾年在門診與急診，很多高齡中風病人走進醫院時，主訴不是「我癱了」，而是「突然很累、很暈、怪怪的」，有些人只是變得嗜睡、反應慢、走路不穩，家屬第一時間往往會說「他可能只是年紀大了吧」。

傅裕翔分享最新研究與臨床觀察，發現「中風」在高齡者身上，常常是「非典型」發作，研究發現許多高齡中風患者在早期，並沒有明顯的手腳無力或講話歪斜，而是出現意識混亂、突然嗜睡、頭暈嘔吐、視力模糊、行為或情緒改變，甚至只是跌倒，而這些症狀和我們習慣認知的中風完全不一樣，也因此最容易被誤判。

根據研究指出，這類非典型中風在高齡族群特別常見，因為老化的大腦對缺血的反應不同，症狀表現會比較「模糊」，而不是突然癱瘓，若被忽略的中風，往往錯過了黃金治療時間，延誤就醫，預後往往更差，失能風險也更大。

最後，傅裕翔提醒，老人家不會因為「正常老化」，在短時間內整個人突然變得不對勁，只要是「突然出現的怪異狀態」，就要先當成中風或急症處理，而不是觀察看看，「這不是製造恐慌，而是避免遺憾。因為對大腦來說，每一分鐘，都真的很重要」。

