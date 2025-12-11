突然想起到你／張升平

張升平

那一天

我手捧著一本詩集

躺在沙發上讀著我們年輕時的誓言

不知不覺地

從輕松就讀到了疲憊

於是閉了眼

恍惚中就遇到了你

你還是我喜歡的那個樣子

天真裏洋溢著頑皮

美麗中流露出憂鬱

我努力張開惺忪的雙眼

想認真地看著你

然而

在清醒的世界裏

室內

只有一幅梅花

窗外

無非是幾叢月季