突然暫緩！LINE「收回訊息限1小時」規定 官方踩煞車

通訊軟體LINE日前公告，「收回訊息」的時間限制將從原本24小時，大幅縮短為1小時，也就是說訊息傳出60分鐘後，就無法收回。不過LINE官方今天（12/24）公告，該規定暫緩實施，但並未公布原因。

LINE先前表示，為因應用戶的使用狀況，系統將自12月下旬起逐步變更「收回訊息」功能的操作時間限制。原本送出訊息24小時以內可以回收，將改成送出訊息1小時內可回收，不過社群聊天室的收回時間仍維持24小時，不會發生變更。

消息曝光後，網友紛紛抱怨，「1小時有點太短」、「常常是隔天才想到要收回」、「連收回訊息也這麼逼人」，也有人覺得沒差，「多是在1小時內發現就收回」，還有人開玩笑說「愛亂罵人、講錯話的，要把握時間嘿」。

LINE今天突然發布公告，原定之功能異動作業將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告，不過並未說明原因。

