突然熱線！習近平闡明台灣回歸重要性 川普：理解

川普、習近平熱線。（資料畫面，路透）

根據新華社報導，中國國家主席習近平，今天（11/24）晚間，突然跟美國總統川普，進行電話熱線。

根據央視報導，兩人談到了烏俄危機，習近平還大讚兩個人在釜山的會談，而日中關係，因為日本首相高市早苗的台灣有事說，而持續升溫之際，習近平也在電話裡闡明了中國在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國，是戰後國際秩序的重要組成部分。

川普則表示，美國理解台灣問題，對於中國的重要性。