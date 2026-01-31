突然被請珍奶！王瑞德揭「台北市議員中800萬彩券」

近日有一名台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原本只是覺得對方心情不錯，隨口一問之下，才得知對方竟然幸運抱回今彩539頭獎。（圖／翻攝自王瑞德臉書）





資深媒體人王瑞德於1月30日在社群平台分享一則生活插曲，內容看似輕鬆，卻意外引起網友熱烈討論。他在貼文中透露，近日有一名台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原本只是覺得對方心情不錯，隨口一問之下，才得知對方竟然幸運抱回今彩539頭獎，獎金高達800萬元，扣除稅金後實際可領約640萬元，讓他直呼「真的是意想不到」。

王瑞德在文中感嘆，像自己這樣一步一腳印、按部就班過生活的人，頂多只能偶爾做做發財夢，沒想到身邊的人竟然真的成為頭獎得主。他也轉述該名議員的說法，對方笑稱，原本還擔心今年（2026年）選舉相關的募款狀況可能不太理想，沒想到意外中獎，彷彿替新的一年帶來好兆頭。

根據台灣彩券公司公布的資訊，1月30日開獎的今彩539第115000026期，開出獎號為16、17、29、30、36。本期頭獎僅開出1注，由中獎者獨得全部獎金800萬元。這張幸運彩券是由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」售出，也讓該店再度成為話題焦點。此外，貳獎共開出181注，每注獎金為2萬元，吸引不少彩迷關注。

根據台灣彩券公司公布的資訊，1月30日開獎的今彩539第115000026期。（示意圖／翻攝自pixabay）

貼文曝光後，迅速在社群平台上引發熱議，不少網友紛紛留言表達羨慕與好奇，有人直問「到底是哪一位議員這麼幸運？」也有人指出，依規定中獎金額仍須依法申報，屆時或許就能推測出相關身分。也有網友以輕鬆語氣表示，「這根本是低調炫耀」、「請喝珍奶原來是中獎前兆」、「台灣味的分享方式」，留言區充滿玩笑與祝福。

也有部分網友提醒，無論是否為公職人員，中獎仍屬個人隱私。（示意圖／翻攝自pixabay）

不過也有部分網友提醒，無論是否為公職人員，中獎仍屬個人隱私，外界不必過度揣測身分，整起事件在網路上持續掀起討論。

