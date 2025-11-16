突然跳電！辦婚禮花24萬「音響全無聲」賓客尷尬清唱

婚禮遇跳電。（圖／當事人提供）

宜蘭一對新人在植物博物館舉辦婚禮，卻因突發跳電事件而蒙上陰影。新娘A小姐花費24萬元籌辦婚禮，但在證婚儀式進行過程中，音響、麥克風及投影設備全部失效，導致婚禮流程被迫中斷並刪減部分內容。這起事件引發雙方爭議，新娘要求賠償2萬元，業者則表示只願提供6000元慰問金，雙方協商破局後，事件已進入消費者保護官調解程序。

婚禮遇跳電。（圖／當事人提供）

當天的婚禮現場，賓客們因突然跳電而被迫清唱歌曲，大家一邊拍手打節奏，一邊跟著歌手唱歌。A小姐表示，她看中宜蘭這家植物博物館來舉辦婚禮，並在10月18日讓樂團提前進場彩排。然而，正式證婚時卻發生大跳電，音響、麥克風和投影全部熄滅，這種狀況持續了至少20分鐘，導致婚禮嚴重超時，不得不刪減原定流程。

廣告 廣告

A小姐進一步解釋，跳電後她只能在旁邊休息等待恢復供電。由於場地較為空曠，若只靠人聲說話根本無法讓賓客聽清楚。她指控業者在事後沒有任何道歉或說明，甚至將婚禮超時的責任推給她。考慮到整場婚禮花費高達24萬元，A小姐希望業者能賠償2萬元，但場地方僅願意提供6000元慰問金。

A小姐對業者的態度感到不滿，表示業者從頭到尾都不認為是自己的問題，反而認為是新人自己找人來插電才導致跳電。她強調自己一開始就有向業者說明用電需求，但業者卻堅持自己沒有任何問題，這是她最無法接受的部分。=

業者認為是樂團亂插延長線。（圖／業者提供）

事件被發布到網路後，業者則表示冤枉。業者強調現場燈光都正常運作，沒有受到影響，維修期間只中斷流程10分鐘。他們認為，是當事人自聘的樂團未經同意連接和冰箱共用迴路的插座，並使用延長線完全插滿導致超載，才是導致跳電的主因。

業者還特別指出，婚禮前的證婚儀式場地是免費提供給新人使用的額外服務。他們解釋，當時樂團使用的延長線插了一個插頭後，所有樂器都接在同一個延長線上。面對雙方各執一詞的情況，消費者保護官表示，當事人已向消費者保護協會提出申訴，可以提供證據，剩下的就交由第三方進行評判和調解。

更多 TVBS 報導

相差半世紀！印尼74歲翁娶24歲女 豪擲500多萬聘金

婚禮變悲劇！埃及新人快樂共舞 他突心臟病發倒地畫面曝

婚紗露肩被公婆狂嫌「好像沒穿」 19歲新娘羞憤走上絕路

罐頭塔+花籃！戶政結婚拍照背板「太莊嚴」 網看傻：像靈堂

