突然關閉近5小時 伊朗已重新開放領空

路透社報導，在因為擔心美國與伊朗可能爆發軍事行動而關閉領空近5個小時、迫使航空公司部份航班取消、變更航線或延誤之後，伊朗14日已重新開放領空。

根據美國聯邦航空總署(FAA)網站公布的通知，伊朗是在美東時間下午5點15分(台灣時間15日上午6點15分)對所有航班關閉領空，只有取得官方許可的往返伊朗國際航班例外。

全球航班追蹤應用程式Flightradar24指出，這項通知已在美東時間晚間10點過後不久(台灣時間上午11點)撤除。而來自馬漢航空(Mahan Air)、雅茲德航空(Yazd Airways)和AVA航空(AVA Airlines)的5個航班，則是率先恢復在伊朗上空飛行的航班之一。

根據Flightradar24，在上週，和伊朗關閉領空相同的時段，伊朗上空則有數十架飛機。

伊朗突然關閉領空，正值美國總統川普(Donald Trump)考慮因應伊朗局勢之際。伊朗正在發生多年來規模最大的反政府抗爭。 (編輯:柳向華)