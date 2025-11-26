突然「忘了」，可能只是心不在焉，不是失智！50歲以後去旅遊，一定要注意2件事





與好友參加新竹尖石鄉司馬庫斯的三天旅遊，每個民宿房間只提供一把鑰匙，我和室友因作息時間不同，鑰匙得遞來遞去。

第二天早上，二十位團友集合要去觀賞巨木群，鑰匙應該在我身上，但臨時卻遍尋不著，只好不鎖門。等我們來回走了十公里，回到餐廳吃披薩時，我手往背包裡一探，卻摸到了鑰匙，趕緊向室友道歉。

為什麼當初找不到？因為一心都在看日出、吃早餐和賞粉櫻，鑰匙隨手一擱，沒放在心上，而當急著要鎖門時，則愈急愈找不到。

廣告 廣告

第三天，我們因有事要先回台北，在高鐵售票處買自由座。眼看離發車時間只剩八分鐘，朋友買好票後，給了我一張票，立刻拖著我們兩人的行李前行，我也快速往驗票閘門走。過了關回頭一看，她卻站在閘門外，不停地掏著每個口袋說：「我找不到票！」只好無奈地高舉我的行李，越過閘門拿給我。

這時，一位年輕的工作人員奔向我們，手上揮著一張車票高喊：「票在這裡！」

原來匆促間，好友只顧著幫我拿行李，卻把自己的車票留在櫃檯了。我們兩人這下子成了半斤八兩，誰也不要怪誰健忘或心不在焉。

除了讚揚和感謝這位工作人員的機靈與熱心服務，不免也猜想這種事是不是常發生，以至於他很有經驗？

這趟旅遊，提醒了銀髮族如我需注意兩件事：

一、一次做一件事： 不要像年輕時，同時做很多事情。只要專心，一次做一件事情，效果一樣好，而且資訊才能登錄並貯存於腦中。 二、凡事預留十分鐘： 不要趕，凡事預留十分鐘，才能從容以對並享受過程，且可避免失誤，或因匆促而導致跌倒、扭傷、骨折等。

記憶七罪，「心不在焉」最常見

記憶很重要，學業、事業、人脈和日常生活等都需要它。然而，人的記憶並不完美，有時還不太可靠。

美國心理學家丹尼爾．沙克特（Daniel L. Schacter）於一九九九年的論文指出，人類的記憶有七項缺失（「記憶七罪」）：短暫（transience）、心不在焉（absent-mindedness）、空白（blocking）、錯誤歸屬（misattribution）、暗示（suggestibility）、偏頗（bias）和持久糾纏（persistence）。

其中，以「心不在焉」最為常見，如好友與我的例子。主要是因為當下沒有專注，或受到其他有趣或重要事件的分心之故。例如忘了戴口罩、找不到車鑰匙，出門上了車後，卻沒印象自己是否有鎖門、瓦斯是否有關、電插頭是否有拔掉等。

留心「忘性」及「認知功能」的變化

好友不免有些擔心：「我們兩人是否出現了失智症的前兆？」

其實這種偶爾發生、而且有原因的「忘記」，可能發生在每個人身上，並非失智症的徵兆，大可放心。

例如馬友友在紐約時，匆忙中曾將極為名貴的大提琴留在計程車的後車廂，幸好幾小時內就找回來。專心做實驗的牛頓，也曾把手錶當成蛋來煮。

但是，如果丟三落四的事件經常發生，愈來愈嚴重，而且別人都說你記憶差，但你卻覺得還好，加上其他認知功能也開始出現問題時──便應該就醫檢查是否有失智症了。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天

(本文摘自《終究一個人，何不先學快樂的獨老》，寶瓶文化出版，劉秀枝著)





更多幸福熟齡文章

少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復

65歲大叔登四獸山，爬贏小30歲年輕人！施昇輝：「持續」運動比強度重要，父母健康是給子女最好禮物

同學50後想住新大樓，捧千萬買淡水卻悲劇了…她勸：中年後買房要割捨「起家厝」情結



