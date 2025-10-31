突爆大咖女歌手「私下真面目」！男星崩潰苦喊不忍了：心痛心碎

記者蔡維歆／台北報導

本週六由花甲藝人王瑞霞、荒山亮，攜手少年藝人黃鐙輝、王宇婕，一同探索南投之美。荒山亮透露雖然認識王瑞霞近三十年，但這次才看見她不為人知的一面：「一直以為我跟霞姐很熟了，這次才發現姐真實地一面反差這麼大。」王瑞霞則笑說：「我也想不到這次來到《花甲》我破功了！35年來我都維持楚楚可憐的樣子，我用心培養的優雅氣質，這次完全都毀了！但這次的感覺我覺得脫胎換骨，跟你們一起錄影這幾天重新認識亮哥，一起唱歌那麼多年，看到他其他面向，大家可以期待一下！」

王瑞霞形象崩壞，荒山亮爆料「超大反差」，大喊被騙來！（圖／東森綜合台提供）

王瑞霞更笑稱自己是被騙來的，「他們只跟我說每天的餐會多一點，我就想說就少吃一點啊！跟我說比較激烈性的活動，若是涉水也不會超過膝蓋，再高差不多幾公尺而已，也不會有跳下去的只有站在高處往下看，我就想說應該很輕鬆。頂多告訴我要帶一些必備的東西。但我也很期待，我是第一天的領隊帶大家吃美食，結果到第二天以後覺得怪怪的，雖然每一步狀況都讓我覺得我很緊張，但其實很期待跟開心。」

黃鐙輝告白王宇婕「妳的笑直擊我心臟」，王宇婕驚曝他超強天賦！（圖／東森綜合台提供）

被問及對這次《花甲少年趣旅行》。旅程的感觸，荒山亮則用一句話總結這次旅程，「從優雅的心曠神怡，到全身痠痛半夜抽筋，到心驚膽跳、心痛、心碎，然後崩潰，最後是感動的驚喜。我覺得《花甲》不是一個節目，它甚至是一個旅程過程，讓自己重新認識自己的非常好體驗。」王瑞霞也表示：「我這次重新認識我自己，以前覺得出去玩就是出去玩，但後來才發現旅伴很重要，他會鼓勵你，讓你對很多看到的東西，眼界也會有所不同，不想只侷限於我的世界，你的世界我也可以融入，讓我重新了解旅行的意義。」

