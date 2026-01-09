突爆尪孫協志「1驚人隱疾」！夏宇童揭他吃藥求生慘況：癱坐一小時

記者蔡維歆／台北報導

本趟旅程由花甲藝人林美秀、陳冠霖，攜手少年組蔡昌憲、夏宇童暢遊北北基各大景點。夏宇童則回憶，出發前因擔心失禮而倍感壓力，甚至想過若叫不出旅伴姓名，要先合照再「以圖搜圖」，知道對方名字，所幸最後沒派上用場。蔡昌憲則因其妻子與夏宇童是高中同學的緣分，讓兩人迅速破冰，夏宇童更直呼被蔡昌憲圈粉，大讚其演技、主持甚至歌聲都極具魅力。

蔡昌憲秀歌喉。（圖／東森綜合台提供）

提及最令人崩潰的活動，眾人一致指向「攀樹」挑戰。林美秀笑說，這項嘗試讓每個人臉部表情極度猙獰，「大家慘不忍睹的模樣最有默契」。陳冠霖則強調，即便痛苦到表情扭曲也不願放棄，只為戰勝自我，更打趣要求觀眾若畫面不適千萬別轉台。蔡昌憲幽默補充，四位明星在鏡頭前不斷調整被安全帶卡住的「該邊」，畫面既混亂又搞笑；夏宇童也坦承，一開始還會為了矜持躲起來整理，到最後索性放棄，完全不顧形象依照教練指示「把屁股往外掰」。

《花甲少年趣旅行》轉往下一站途中，夏宇童揭露自己與老公孫協志皆屬「嚴重暈車體質」，誇張程度連看4D電影都要先吃止暈藥，孫協志甚至看完後得癱坐一小時才恢復。林美秀聽聞後無奈反問：「為何要花錢找罪受？」夏宇童更加碼爆料，自己經常忘東忘西，會不斷被孫協志傳訊叮嚀，像是「外套怎麼沒帶？」或「藥怎麼沒吃？」，而她總是以「老公我愛你，下次會記得」甜蜜化解，林美秀也投以羨慕眼光地說「妳比我還甜蜜欸。」

