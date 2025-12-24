突爆「動外科手術」！66歲胡瓜公開出面證實了 「關鍵主因」曝光

記者蔡維歆／台北報導

66歲綜藝天王胡瓜Youtube頻道「下面一位」，每周播出都會掀起不小討論度。最新一集胡瓜來到百年漁村，尋找限定海味。胡瓜跑遍全台外景，卻尚未搭乘過深澳鐵道自行車，一路從深澳站騎到八斗子站，沿途風光明媚，依山傍海的美景讓胡瓜身心舒暢，也是解鎖了一項初體驗。

難得來到八斗子，胡瓜也進行在地的深度旅遊。（圖／《下面一位》提供）

難得來到八斗子，胡瓜也進行在地的深度旅遊，到百年漁村體驗特殊的透抽一夜干，只不過在手作的過程中胡瓜自嘲好像在動手術，也一度不小心將透抽解體，好在漁村媽媽及時救援，乾煎後的透抽一夜干也深得胡瓜心，過程中邊吃乾煎一夜干邊和漁村媽媽聊天，原來媽媽們以前都是海女，而現在她們處的地方以前都是沙灘，時代的變遷讓胡瓜難以想像。

除了透抽一夜干，八斗子還有在地特殊的飛魚卵香腸，身為香腸愛好者的胡瓜一聽到就馬上笑得合不攏嘴，不過自己要吃的香腸得自己灌，這也是胡瓜首度體驗灌香腸，光是將腸衣分解、打結就花了大把時間，讓胡瓜笑說:「我今天都好像在動外科手術！」胡瓜也把握機會到潮間帶走走，由漁村媽媽帶領，介紹現今大家所看到的潮間帶，在過往都是在地人從小的玩樂場所，胡瓜也融入當地特殊文化，換上草鞋在潮間帶踏踏，感受媽媽們過往的童年記憶，也看看大自然的奇景，能夠深入當地了解漁村文化，是非常難的體驗與回憶。

