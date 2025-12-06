突現身中山女高校慶！黃國倫驚見運動部長李洋 「私交內幕」曝光
記者蔡維歆／台北報導
創作才子黃國倫6日出席中山女高128周年校慶活動，以彩蛋身份驚喜現身，在現場帶領全場師生唱校歌，原來中山女高的百年校歌〈快樂中山人〉就是由黃國倫創作；現場他和運動部長李洋相見歡，李洋大方表示很喜歡黃國倫寫的〈我願意〉，尤其現在他更願意為民服務。
黃國倫是建國中學畢業，太太寇乃馨是北一女畢業，6日他在校慶活動台上公佈秘密：「事實上，這兩個學校都曾向我邀歌，但我卻只寫了中山校歌！」引起在場師生熱烈歡呼；原來當年他太忙碌而無法再接下北一女校歌的任務，只是近年他又創作了陽明、交大的合校紀念歌〈超越〉，儼然成為「校歌創作專業戶」，讓寇乃馨當場提出靈魂拷問：「寫中山校歌，卻沒寫北一女校歌？是不是有什麼舊怨私情？你當年有沒有追過中山女中的女生？」、
黃國倫當下求生欲大發，說：「欸？我都不記得了耶⋯」寇乃馨再逼問，黃國倫表情微妙笑道：「我只能說，歷任交往過的女友中，中山女中的比例相對比較高⋯」至於和李洋的互動，李洋告訴黃國倫，說自己很喜歡聽音樂，因為音樂能幫他集中注意力，而王菲成名曲、膾炙人口的〈我願意〉，更是他的歌單之一，現在他很願意為民服務。黃國倫還趁勢在中山女高校園，把握機會熱情宣傳他和佳音教會即將在12月12~14於新光三越香堤大道舉辦的「聖誕文化藝術嘉年華」，廣邀青春同學們一起來過聖誕佳節。
