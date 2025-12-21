突發事件怎麼自保？沈伯洋揭「現場3關鍵」 1神物讓歹徒倒地不起

民眾可攜帶辣椒水，降低嫌犯攻擊。示意圖／維基百科

台北捷運19日爆無差別攻擊事件，導致4人遭砍死亡，根據犯罪心理學研究，重大社會治安事件發生後約13天左右，屬模仿犯罪發生高風險期，而面對跨年即將到來，各地跨年演唱活動人潮聚集引發擔憂；對此，粉專指出應隨身攜帶辣椒水「可讓歹徒血條值歸零」，也分享緊急事件當下3大重點。

「暫時不要再去跨年了！」19日北市爆隨機殺人事件，引起民眾恐慌，隨著跨年活動將近，網友紛紛在社群詢問「到底要不要去過年」，對此，台北市長蔣萬安20日指出，包括台北車站、中山站、西門商圈、信義商圈、花博商圈等地，以及接下來演唱會、跨年活動等，會全面升級戒備，並於必要時會出動安檢門、偵測爆裂物。

而備受矚目的台北101跨年煙火活動，101董事長賈永婕表示「我相信政府的維安能力」，除了將跨年煙火、光雕等活動精彩呈現，呼籲民眾搭大眾交通系統時，不要只專注手機，應多加留意注意周遭事物。

不過網友好奇，台灣人現在除了不要邊走路邊滑手機提高警覺、準備哨子、防狼噴霧、降低社會恐慌之外，「身為一般小老百姓，我們實際上可以做些什麼事情？」粉專「翻轉國道交通違規」過去曾分享「隨身攜帶辣椒水」的重要性，只要往嫌犯的臉上噴，「絕對可以發揮魔法攻擊力道，瞬間讓歹徒血條值歸零。」

立委沈伯洋也回應，首先應攜帶「止血帶」且平常每一、兩個禮拜就練習一次，其次遇事件「記得先自保」，要能判斷危機狀況，才能確實幫助傷者，最後事發當下現場指揮要「確實指令」，如「穿黑色外套戴眼鏡的男士，幫忙打119！」等明確指示，並強調「不要散播未經證實的訊息」。

粉專提醒民眾平時應建立良好應變習慣。圖／黑熊學院

對此黑熊學院也點出，平時民眾應養成「觀察周遭環境並確認逃生出口位置、建立風險評與保持警覺、快速決策與制定粗略計畫」習慣，當事件發生，應保持冷靜、確認自身安全，勿停止思考、行動及進行英雄主義；另外謹記「逃、躲、打」原則，應低調並安靜地遠離攻擊者，前往攻擊者看不到、進不去的地方，或是給予具侵略性反擊，讓自己平安離開現場。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



