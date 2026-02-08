突發休克命懸一線 土城長庚醫療團隊72小時接力搶命成功

（記者陳志仁／新北報導）46歲的陳小姐日前返家途中突感頭暈、意識不穩而摔倒，送抵土城長庚醫院時已陷入休克；檢查發現大量心包積血並高度懷疑升主動脈剝離，醫療團隊在關鍵72小時內完成多次手術，成功將患者從生死關頭拉回。

圖／鄭元熙醫師指出，經電腦斷層顯示，大量血液積聚於心包膜內（黃圈處），對心臟造成壓迫，若未及時處置恐危及生命。（土城長庚醫院提供）

土城長庚醫院胸腔及心臟血管外科主治醫師鄭元熙表示，心包積血是指血液在短時間內大量累積於心臟外層，造成心臟受壓，無法正常舒張與跳動，血壓會迅速下降，甚至在數分鐘內引發心跳停止，屬於典型的立即致命急症；而升主動脈是全身最粗大的血管，一旦剝離或破裂，出血速度極快，死亡率極高，臨床上不乏患者尚未送醫即發生致命後果。

陳小姐回憶，自己長期有反覆頭暈情形，過去曾因頭暈騎車摔倒，但症狀短暫而未進一步就醫；此次休克後，影像檢查確認為大量心包積血，醫療團隊第一時間成立跨科搶救小組，由心臟外科緊急執行「劍突下心包開窗術」，迅速解除心臟壓迫、穩定循環，隨後由血管外科無縫接軌完成高難度的「升主動脈置換術」，以人工血管重建破裂血管。

整體手術歷時甚長，期間醫療團隊全程與時間競速，並在術後陸續完成止血、調整及胸骨固定等關鍵的處置；術後由加護病房醫療團隊嚴密監測病況，並在復健團隊循序的協助下，進行心肺功能的訓練，恢復情形良好，最終順利康復出院。

鄭元熙提醒，心包積血與主動脈剝離往往來得又急又快，初期甚至沒有明顯的預兆，卻可能在短時間內奪命，若有高血壓、動脈硬化或心血管疾病家族史，應定期追蹤檢查並控制風險；一旦出現突發性劇烈胸痛、背痛、腹痛，或頭暈、暈厥等非典型症狀，切勿輕忽，務必立即就醫，把握黃金搶救時機。

