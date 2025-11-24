突發劇烈胸痛 竟是A型急性主動脈剝離

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕50多歲男性突發劇烈胸痛被送至急診，檢查發現是A型急性主動脈剝離。這是一種致命性心血管急症，若未能在黃金時間手術，死亡率會隨時間大幅增加。新竹臺大分院心臟血管外科團隊立即啟動流程，僅用30分鐘完成評估並將病人送入手術室，病情已脫離險境並持續接受治療追蹤。

新竹臺大分院心臟血管外科葉競仁醫師指出，A型主動脈剝離進展快速，常以突發胸痛或背痛為表現。若延遲治療，診斷後每過一小時死亡率就會增加約2%，特別是出現缺血症狀後，死亡率可達5成。「對病人而言，時間就是生命，必須盡早診斷並在第一時間手術處理。」

廣告 廣告

心臟血管外科主任林明賢表示，「我們的特色是流程效率高，從急診通報到病人進入開刀房平均僅需30分鐘，這對病人爭取治療機會非常關鍵。」

葉競仁補充，手術雖能挽救生命，但部分病人可能殘留降主動脈剝離病灶，長期追蹤與後續照護同樣重要。新竹臺大分院也發展小傷口微創血管介入技術，協助處理殘留病灶，減少術後創傷與恢復時間，並降低後續併發症風險。「我們希望病人不只是在急性期被救回來，也能在長期維持生活品質。」

心臟血管外科暨急重症中心主任蔡孝恩醫師提醒，若出現急性胸痛、背痛、冒冷汗或突然暈厥等症狀，應高度警覺並立即就醫。急性主動脈剝離與心肌梗塞、腦中風同屬致命性心血管急症，必須及早診斷、及早治療，才能降低死亡風險。

【看原文連結】

更多自由時報報導

2女高中生吃鍋變刷鍋！ 乾燒鍋子被店家要求刷20分鐘「手洗到破皮」

麻吉大哥加密帳戶已被「完全清算」虧損高達6.4億元

88歲翁身綁爆裂物參拜廟宇引爆 臟器外露搶救中

被罵不知感恩......澤倫斯基回應了：感謝美國、感謝川普

