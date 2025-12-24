突發性耳聾72小時是關鍵！「類固醇搭高壓氧」成效顯著

突發性耳聾常在毫無預警的情況下發生，患者於短短72小時內便可能出現至少30分貝的急性聽力喪失，感覺耳朵像突然被堵住般，伴隨耳鳴、悶脹不適，甚至同時出現眩暈、噁心與嘔吐。

突發性耳聾是急症，能否及早治療常是影響預後的關鍵。（圖／Photo AC）

衛生福利部桃園醫院副院長兼高壓氧中心主任鄭明德提醒，突發性耳聾是急症，能否及早治療常是影響預後的關鍵。標準治療以全身或局部類固醇為主，並搭配腦循環改善劑、中醫針灸及高壓氧治療等輔助方式，其中高壓氧因可提升內耳缺血部位的氧氣量、減輕水腫，在臨床上被廣泛運用。

鄭明德說明，高壓氧治療是在加壓艙內吸入100%純氧，將壓力提升至1.5至2.5個大氣壓，使血漿中可溶解的氧氣大幅增加。內耳是人體中高度耗氧的組織，當血流不足、細胞迅速受損時，高壓氧能有效提高局部氧分壓、抑制發炎並減少水腫，協助受損神經細胞修復，降低永久性聽力損失風險。

內耳是人體中高度耗氧的組織，當血流不足、細胞迅速受損時，高壓氧能有效提高局部氧分壓。（示意圖／Pixabay）

鄭明德強調，高壓氧並非特效藥，但若能在黃金時間內與類固醇並用，特別是在中重度突發性耳聾患者身上，常能明顯提升聽力恢復率。臨床上會依個案狀況與風險評估，在充分告知病情與不確定性的前提下，與患者共同討論最佳治療策略。

鄭明德補充，多數研究指出，自症狀出現的14天內開始治療效果最佳，若能在72小時內介入，完全恢復的可能性更高。常見療程為每日一次、每次60至90分鐘，壓力多設定在2.0至2.5 ATA，整體療程約10至20次，並會依聽力變化彈性調整。

鄭明德強調，高壓氧並非特效藥，但若能在黃金時間內與類固醇並用，常能明顯提升聽力恢復率。（示意圖／Pexels）

桃園醫院高壓氧中心護理師江敏秀提醒，突發性耳聾是一場與時間競速的疾病，常讓民眾誤以為只是耳塞、感冒或熬夜後的不適，因而延遲治療。高壓氧在早期診斷、積極介入的治療策略中扮演重要角色，能協助改善內耳微循環、提高氧氣供應。

突發性耳聾患者有逐漸增加趨勢，病因多與壓力、病毒感染或其他尚未明確的因素相關。江敏秀呼籲，一旦出現突如其來的耳悶、耳鳴或瞬間聽力下降，務必盡速就醫，不要錯過最關鍵的治療時機。

