突發胸痛以為心臟病 竟是「劇烈咳嗽」引爆罕見氣縱膈

衛福部豐原醫院胸腔內科近日收治一名17歲涂姓少年，他在毫無預兆的情況下出現胸痛與呼吸困難，因疼痛持續加劇而到胸腔科門診就醫，醫療團隊為其安排胸部X光與電腦斷層檢查後，診斷為罕見的「自發性氣縱膈（Spontaneous Pneumomediastinum）」；經氧氣治療與住院觀察後，患者已順利康復出院。

主治醫師陳君禮表示，這名少年平時身體健康，沒有外傷史、沒有吸菸，也無慢性病史，唯一的誘因為因感冒所引起的劇烈咳嗽。他指出，氣縱膈是指空氣滯留在胸腔中央的縱膈腔內，而縱膈內包含心臟、大血管、氣管與食道等重要器官，一旦形成氣體滯留，可能引發胸痛、呼吸困難、頸部腫脹、皮下氣腫或聲音沙啞等症狀，多數情形由肺泡破裂所致，空氣沿著支氣管及血管周邊間隙進入縱膈腔；若非外傷或醫療操作造成，則稱為自發性氣縱膈。

陳君禮指出，自發性氣縱膈雖屬罕見，但好發於年輕、瘦高的男性族群，且常與瞬間胸腔壓力升高相關，如劇烈咳嗽、激烈運動用力、長時間憋氣、吹奏樂器、猛烈大笑、反覆嘔吐，或吸食電子煙及其他刺激性物質等。由於患者多在發病前沒有相關疾病症狀，容易使胸痛被誤認為心臟或肺部重大病變。

醫療團隊經檢查後確認患者沒有出現氣胸或感染等併發症，因此採取保守治療。大多數自發性氣縱膈在充分休息與氧氣支持下，胸腔滯留的氣體會逐漸被人體吸收。這名少年接受三天治療後，胸悶與疼痛明顯改善，成功出院，預後良好。

陳君禮提醒，雖然自發性氣縱膈通常可自行緩解，但若氣體量大或滲入特定位置，可能壓迫心臟與大血管，或導致縱膈感染、氣胸與心包填塞等嚴重併發症。民眾若出現突發胸痛、呼吸困難、頸部或鎖骨上區域腫脹、皮下氣腫等症狀，應盡速就醫，以免延誤治療。