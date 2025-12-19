突發》北車丟煙霧彈、衝中山站隨機砍人 全國各大交通場站提升安全戒備

台北車站19日晚上5點半左右、地下捷運M8出口、捷運中山站發生嫌犯先丟煙霧彈，再隨機殺人的恐怖攻擊行為，圖為民眾拍下在捷運中山站犯案過程。（圖片來源／網路捷圖）

台北車站19日晚上5點半左右、捷運站M7、M8出口之間、捷運中山站發生嫌犯先丟煙霧彈，再隨機殺人的恐怖攻擊行為，9傷4命危嫌，嫌犯隨後躲進誠品百貨後，被民眾發現有誠品大樓後方疑似為嫌犯畏罪跳樓，OHCA送醫。

一名男子身穿黑衣、背著背包出現在北捷台北車站運M7、M8出口之間，從後背包拿出，投擲煙霧彈，導致現場瀰漫濃煙、惡臭。兇嫌臉上戴著防毒面具，民眾則四處逃逸，事後發現現場一名57歲男子失去生命跡象，身上有刀傷。

廣告

接著兇嫌隨後在北捷中山站南西商圈逃竄，出現在捷運中山站，也是丟煙霧彈之後，開始拿著刀隨機砍人，並衝進誠品，嚇得民眾從誠品內湧出，

網路上就有人說，誠品南西店內疑有男子持刀，現場一度出現煙味，民眾聽聞「有人拿刀」後驚慌逃離，部分人員躲進倉庫避難，現場氣氛緊張，因為不時在不同樓層發現歹徒，警方馬上包圍誠品。接著在誠品大樓後方發現疑犯墜樓，送醫搶救中。該男用的煙霧彈是軍方的訓練彈，由於他疑似是逃兵通緝犯，詳細情形警方還在釐清中。

行政院長卓榮泰第一時間已要求警政署，就全國鐵公路車站，航空站，提高所有戒備。交通部長陳世凱特別要求，全國各大交通場站（包括航空站、港口及重要觀光景區）同步提升安全戒備，並聯合警方加強巡邏與守護，確保旅客及工作人員人身安全。

截至目前，高鐵、台鐵及捷運各線均維持正常營運，列車皆照常行駛。防災中心已整合各單位，協調台北車站周邊交通疏運。請旅客配合現場人員指示，若有行程受影響敬請見諒，交通部將全力協助與保障每一位旅客安全。

隨後行政院長卓榮泰、台北市副市長李四川已到場視察，台北市長蔣萬安稍後19時也將到達現場坐鎮。

