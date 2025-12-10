突發「陳菊黑白照」喊想念掀議 賴瑞隆急補1句滅火

▲ 圖／翻攝不演了新聞台臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民進黨立委賴瑞隆近日遭爆兒子涉校園霸凌事件，引發爭議。他今(10)日一早卻在臉書突發一張「陳菊黑白照」喊想念花媽，紀念12月10日的世界人權日和美麗島事件46週年，引來網瘋猜陳菊現況，隨後賴瑞隆緊急加上1句話滅火，目前則疑似刪文了。

粉專「不演了新聞台」貼出賴瑞隆該篇發文，只見他寫下「想念花媽」，並引用其名言「願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活」，紀念今迎世界人權日和美麗島事件46週年。不過，貼文一出，卻讓網友嚇呆了，賴瑞隆也緊急加上一行字「願她早日復健完成」，目前該文疑似被撤下。

對此，「不演了新聞台」開嗆「賴瑞隆發這什麼東西啊！高雄檢警，該抓人了吧！」網友則留言，「差點以為已經走了XD」、「花媽怎麼了嗎？」、「所以 花媽怎麼了嗎？」、「沒看留言..真的以為走了」、「我還以為有人走了被緬懷」。

