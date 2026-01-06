突發15秒短片「拆招牌」遭網轟反感 必勝客公布答案

▲ 圖／翻攝必勝客臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

披薩業者「必勝客」的行銷手法新穎，時常創造話題，不過，這次似乎玩過火。昨(5)日突Po「拆招牌」的短片喊「珍重再見，後會有期」，讓網友全看傻，不知是真是假，怒斥行銷方式令人反感。對此，必勝客也公布真相，其實是升級五大招牌比薩，以及新年優惠開跑。

必勝客昨天突發一段15秒的「拆招牌」短片，表示「終究是到了這一天​，非常感謝各位粉絲長久以來的支持​。珍重再見，後會有期」，震驚一票人，不解這次是行銷手法還是真的要收攤？紛紛留言「行銷人員應該要換一下，方式讓人反感」、「確定不說清楚喔？ 我先訂達美樂壓壓驚！」、「這種行銷方式與手法很爛，真的覺得這種行銷團隊可以直接PIP」、「整天農場文跟負面行銷，這公司倒一倒乾脆點」、「這小編不行 很爛行銷 拒吃」、「每次都要用這種令人反感的行銷企劃嗎？用一次不夠還繼續用，是企劃費給太少來逆操作是嗎？」

對此，必勝客終於說明，表示是5款熱銷口味「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「韓式泡菜豬五花」、「超級夏威夷」、「千島海鮮盛宴」升級食材，在全台開賣；也推出新年優惠，包含四小福雙拼比薩199元；個人比薩套餐111元，以及「巧克力QQ球」、「黃金雞柳條」買1送1；還有買大比薩送大比薩、副食和飲料等優惠。

