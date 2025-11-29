《突破三千米的勇氣》感動雲林 視障者真實故事激發生命力量

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】立法委員劉建國今日邀請雲林縣社會關懷協會、雲林縣愛無礙協會及多所國中小家長會成員，一同前往斗六環球影城欣賞勵志電影《突破三千米的勇氣》，希望藉由真實故事的力量，將勇氣、希望與生命的感動深入更多社會角落。

立委劉建國邀請雲林縣社會關懷協會、雲林縣愛無礙協會及多所國中小家長會成員，一同前往斗六環球影城欣賞勵志電影《突破三千米的勇氣》。（圖／記者蘇榮泉攝）

此次活動由公益企業董事長陳怡寧及總經理樊芳銘贊助包場，影片製作人李㼈也親自到場分享創作理念。他表示，這部電影的誕生源於對生命韌性的敬佩，希望觀眾能從中看到「不放棄」的價值。劉建國也向所有協力者表達感謝，認為大家共同成就了一場具深度與溫度的公益活動。

影片製作人李㼈表示，這部電影的誕生源於對生命韌性的敬佩，希望觀眾能從中看到「不放棄」的價值。（圖／記者蘇榮泉攝）

《突破三千米的勇氣》改編自真人真事，描述七位視障者在教練與團隊的陪伴下，挑戰泳渡日月潭3,300公尺的歷程。他們以堅持與信念跨越身體限制，展現追夢的決心，令在場觀眾無不動容，影廳中多次響起掌聲。

劉建國表示，影片傳達的不只是體能挑戰，更象徵每個人在面對人生顛簸時，都能以勇氣突破困境。他說：「從視障朋友身上，我們看到弱勢者的堅韌。他們的故事提醒我們，只要不放棄，就能迎向希望。」

立委劉建國並呼籲政府及社會各界持續投入資源，協助弱勢族群在公平與友善的環境中前行。（圖／記者蘇榮泉攝）

他並呼籲政府及社會各界持續投入資源，協助弱勢族群在公平與友善的環境中前行。他強調，今天的活動除了欣賞電影，更希望喚起社會的善意與關懷，使愛心在每個角落延續。

活動在溫馨氣氛中結束，許多家長會與團體代表表示，電影帶來深刻反思，也期待未來有更多促進理解與交流的正向活動，讓社會更加溫暖。

