突破中國關鍵稀土勒喉 澳紐商會提戰略解方：台澳日合作打造安全供應鏈

〔記者廖家寧／台北報導〕澳洲紐西蘭商會今(3日)發表2025白皮書，針對中國管制稀土對台灣產業影響，商會指出，為建立韌性，台灣應將與澳洲的戰略夥伴關係作為關鍵礦產策略的核心，澳洲可成為精煉礦產品首選供應國，此外澳洲亦向日本供應多種關鍵礦產，澳洲與日本礦產客戶的深厚關係及澳日正式供應鏈協議，皆與台灣對穩定與永續供應的需求高度契合，台灣透過直接與澳洲合作，可將部分重要資源導入安全的雙邊供應鏈，而非完全依賴中國的價值鏈。

澳紐商會指出，鋰、鈷、鎳與稀土元素等礦產是半導體、電動車(EV)電池與零組件、再生能源系統的必需原料，但台灣幾乎仰賴單一進口市場，有高達95％的稀土元素由中國供應。台灣面臨關鍵礦產供應鏈仰賴進口的結構性風險，若無多元且安全的關鍵礦產供應鏈，台灣的國家經濟安全與產業競爭力面臨風險。

商會續指，儘管面臨這些風險，台灣仍缺乏一套整合性的架構來確保並多元化關鍵礦產供應。這與其他戰略領域形成對比。例如在半導體與能源方面，政府與產業已合作推動風險控管與供應安全，但在關鍵礦產領域，尚無類似的政府一產業合作機制。過去的努力多為零星行動，例如2018年民間與學術界成立「台灣稀土與稀有資源產業聯盟」(TRERRIA)，推動本地稀土供應鏈，環境部與經濟部也支持小規模回收研究，然而這些計畫仍屬分散，規模有限。

商會坦言，台灣也因政治因素無法參與如「礦產安全夥伴關係」等多邊倡議，使得建立本土策略與國際合作更加迫切。為建立發展韌性，台灣應將與澳洲的戰略夥伴關係作為關鍵礦產策略的核心，澳洲是全球關鍵礦產最豐富的國家之一，擁有大量儲量與生產能力，能供應台灣所需的多種原料。

商會指出，澳洲是全球最大鋰生產國，2023年占全球鋰產量近半，亦為僅次於中國的第2大稀土礦產國。此外，澳洲擁有大量鎳、鈷、錳、高純度矽砂與稀土元素儲量，是電池金屬與等稀土元素的主要來源。值得注意的是，澳洲大量關鍵礦產目前以濃縮物形式出口至中國進行加工。這提供台灣機會，「透過直接與澳洲合作，可將部分重要資源導入安全的雙邊供應鏈，而非完全依賴中國的價值鏈」。

商會續指，澳洲可成為精煉礦產品，例如氫氧化鋰、鎳金屬與鎳硫酸鹽、NdPr的首選供應國，其他金屬則需專業加工成化合物以供半導體等產業使用。此時，日本的先進加工商在供應鏈中扮演關鍵角色，澳洲亦向日本供應多種關鍵礦產，包括高純度矽砂、錳、鈦、鋯、鎢、釩、銻與菱鎂礦。澳洲的採礦與加工能力、與日本礦產客戶的深厚關係，以及與日本的正式供應鏈協議，皆與台灣對穩定與永續供應的需求高度契合。澳、日兩國亦透過日益增強的國防合作與投資，展現維護區域供應鏈重要海上通道的承諾。

商會表示，對台灣買家與投資者而言，若此項協議履行，供應鏈將較不易受到地緣政治干擾或突發禁運影響。此外，澳洲礦業公司在負責任開採、勞工與環境保護方面享有全球聲譽，與台灣的永續目標一致，更確保澳洲供應的關鍵礦產符合台灣產業與國際市場日益重視的品質與透明標準。

商會續說，澳洲政府已表明強烈意願與理念相近的經濟體合作發展關鍵礦產。2023年，台灣與澳洲在長期運作的「能源與礦產貿易投資合作會談」(JEMTIC)下，續簽了能源與礦產合作備忘錄，為礦產貿易、投資與技術合作提供正式管道，更重要的是，澳洲的礦產供應亦可支援台灣更廣泛的產業政策目標，包括儲能電池、電動車、綠能與次世代半導體，以及使用鎵等材料的化合物半導體領域，上述發展皆仰賴穩定的關鍵原料供應。

