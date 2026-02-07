突破傳統香腸製法！ 新市市場豬肉攤推「去筋膜香腸」

新市區公有市場星級名攤二代業者鄭茗駿接手四十年歷史攤位，突破傳統提升香腸口感。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

新市區公有市場是星級市場，攤位也不乏星級名攤，且各種攤位也各具特色，其中有近四十年歷史傳至二代的豬肉攤業者鄭茗駿，為了給大家不一樣的香腸，特別將豬肉筋膜去除，讓香腸更順口也不會咬到筋。鄭茗駿表示，年節近了，一日最高就灌了三百斤香腸，老少都喜歡。

農曆年最受青睞的年節時品中，相當受歡迎的就屬必備的香腸，新市區是毛豆的故鄉，因此農會還特別推出毛豆香腸，吃過的民眾都肯定有嘉。新市除了毛豆香腸外，在新市傳統市場的豬肉攤中，還有業者特別在香腸的製作上，挑戰傳統，每日從善化肉品市場嚴選漂亮的母豬，來製作香腸，讓傳統的香腸可以吃到不同的口感和滋味。

廣告 廣告

去除豬肉的筋膜後，香腸口感更加汁多、軟嫩，深受老少喜愛。（記者張淑娟攝）

鄭茗駿表示，自家的豬肉攤在傳統市場已有近四十年，而他是由父親手上接下豬肉攤，為了求創新精進，每日都從善化肉品市場買來溫體豬肉，尤其自家也灌製香腸，因此嚴選母豬，主要是其肉不會有腥味，再則會仔細的將豬肉筋膜去除，如此相當費時費工，不過這也讓香腸吃起來會比較順口，汁多不乾柴，且又不會咬到筋，所以受到很多老少幼兒喜歡吃。

由於鄭茗駿突破傳統的香腸製法，用心的去除豬肉的筋膜，所以讓香腸吃起來的口感特別汁多軟嫩好吃，深受老少喜愛。鄭茗俊表示，希望用心被吃得到，且因他的香腸口感好，曾日製三百斤，豬肉攤上相當受青睞的產品。