突破價格紅海！南市經發局輔導企業投資
記者陳佳伶／新營報導
市府經發局十一日舉辦「推動企業加速投資行動方案說明會溪北場」，以「地緣政治風險中台商如何突破價格紅海」為主題，針對國際局勢、投資台灣三大方案申請機制、企業實務經驗進行分享，協助在地企業掌握中央投資政策資源、加速擴廠升級與智慧轉型。
市府深入第一線實地訪視發現，有意擴大投資的廠商，非常需要「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」等投資台灣三大方案協助，不過，企業並不清楚申請條件、資金編列、投資計畫書撰寫及送件流程。
這次邀請中華經濟研究院南部院區、投資台灣事務所及已通過投資台灣三大方案之企業代表，針對國際局勢、投資台灣三大方案申請機制，以及企業實務經驗進行分享，協助台南企業在全球供應鏈重組、低價競爭及產業轉型壓力下，找到可運用的政策工具與投資升級方向；協助有擴廠、轉型及智慧化升級需求的廠商掌握政策利多，讓企業敢投資、能投資，也願意持續深耕台巷南。
經發局長張婷媛表示，經發局把招商服務從「被動受理」提升為「主動輔導」，透過企業訪視、深入了解廠商在土地、用水、用電、人才、法規、資金及行政程序上的需求，並依不同個案提供客製化投資諮詢服務。
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