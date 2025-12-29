突破困境 後壁高中林勇杉上台大

後壁高中學生林勇杉（右三）以希望入學錄取台灣大學電機系，優異表現獲師長與校友會肯定。（後壁高中提供）

後壁高中學生林勇杉出身白河偏鄉家庭，父親在他求學關鍵時期離世，他以堅強意志發憤讀書，持續突破學業與生活中困境，高中三年名列第一，以「希望入學」錄取台灣大學電機系，優異表現獲師長與校友會肯定。

校方說，林勇杉雖出身白河偏鄉家庭，父親在他求學關鍵時期離世，家中部分成員有身心障礙，生活環境及資源都極為有限，但他憑著沉穩自律的性格與堅毅意志，在學業與生活中持續突破困境，展現抗壓力。

高中三年期間，他每次定期考都名列第一，目前更維持在校前百分之一之；在課業之外，也積極參與各項科學營隊與課程，拓展視野與能力，並榮獲「2025年總統教育獎—奮發向上獎」及青年署青年百億海外圓夢冰島國際志工甄選等肯定；他的故事不僅是個人努力的見證，更是偏鄉孩子自我探索與追夢的最佳範例。

後壁高中校長黃彥鳴、教務主任林怡珊、導師江瑜恒陪同林勇杉回到母校白河國中貼紅榜，肯定他長期辛勤努力有了最好的結果、也希望能鼓勵學弟妹看齊。

白河國中校長黃添勇，邀請林勇杉國小母校內角國小校長顏美雀等師長一同出席，在喜悅氛圍中鼓勵他繼續向美好人生努力前行。

林勇杉清楚自己的志向，展望未來，期望在台大電機系持續追求自己的理想，也鞭策自己不斷成長。

師長們則期許他能在大學及人生的下一段旅程中，秉持人文關懷與專業能力，不僅完成夢想，也能回饋社會，成為更多人心中的榜樣。