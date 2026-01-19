突破天花板！7-11手沖藝伎每杯2000元 限定販售還要預約

統一超商開賣每杯2000元的「阿里山豆御香藝伎咖啡」，創下超商咖啡最高價。統一超商提供



超商咖啡突破認知！統一超商瞄準頂級黑金試場，旗下精品咖啡品牌「「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」將在1月21日推出一杯手沖價2000元的「阿里山豆御香藝伎咖啡」，創下超商咖啡最高價。

7-ELEVEN於2018年創精品咖啡品牌不可思議咖啡館，並於2019年起深耕本土咖啡豆經營，透過專業性、故事性與標準性塑造品牌差異化。業者派出專業團隊到國內外知名產區與莊園選豆，嚴選當季分數高的精品咖啡豆販售，且是限量推出。

統一超指出，今年是第5年推出「阿里山咖啡季」，最受關注的「阿里山豆御香藝伎咖啡」再度打破超商咖啡價格天花板，每杯手沖價2000元，僅限定5家「不可思議咖啡館」販售，且事前需向指定門市預約，由受過專業訓練的員工手沖。另外加贈禮賓券3張，價值600元，可兌換手沖咖啡。

獲得2025年藝伎水洗組頭等獎的「聯合成青葉莊園藝伎咖啡」，則是限定在21家「不可思議咖啡館」開賣，每杯手沖價450元，同步開賣咖啡豆，每包60公克1150元。

此外，迎接馬年到來，CITY CAFE今年推出「蕉財進寶香蕉風味拿鐵」，以濃郁香蕉風味搭配經典拿鐵，寓意新年招好運、進好財，購買任一杯就送「馬上開運元寶印章筊」，共有好運、財運、成功、安康、戀愛5種主題。

