突破島鏈？福建、遼寧艦同框青島

網傳衛星照片顯示，福建艦與遼寧號在青島軍港同框。（翻攝自呂禮詩臉書）

網傳衛星照片顯示，大陸航空母艦福建艦與遼寧艦在青島軍港同框，引發外界高度關注是否聯合演練？對此，大陸國防部二十五日僅稱，目前沒有可供發布的訊息。

近日網傳衛星照片顯示，福建艦與遼寧艦在青島軍港同框。福建艦是大陸首艘電磁彈射型航艦，十一月五日在海南三亞入列。

在大陸國防部例行記者會上，對於福建艦、遼寧艦同框的議題，發言人張曉剛僅表示，目前沒有可供發布的訊息。專家分析，福建艦和遼寧艦可能在黃海進行雙航艦編隊演練，也有穿越第一島鏈並進入西太平洋的可能性。

我國防部十七日公布監控影像指出，福建號十六日航經台灣海峽，國軍對此嚴密監控；國防部長顧立雄提到，飛行甲板上無艦載機，預判是要返航上海長興島的造船廠進行缺點改進。張曉剛則表示，這是福建艦展開的正常訓練，今後根據需要還會繼續組織。

針對福建艦此次北上，軍事評論員、前解放軍教官宋忠平表示，福建艦與遼寧艦同時靠港，可能是在為即將展開的聯合訓練行動做準備。他說，「一加一大於二，尤其是這兩艘航空母艦的能力不同，需要進行技術交流，特別是艦員之間的交流。」

北京軍事專家李亞強分析，福建艦與遼寧艦有可能進行雙航母編隊演練，雖然福建艦剛入列不久，兩艦的訓練科目和技術要求可能存在差異，但這不會對兩艦進行一些基礎協同作戰訓練構成障礙。

李亞強認為，福建艦與遼寧艦進行雙航母編隊演練時突破第一島鏈進入西太平洋「並不令人意外」。