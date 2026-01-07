突破彭淮南防線！陶朱隱園完工7年、每坪364萬 改寫豪宅最高單價

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

已完工7年的北市知名旋轉豪宅「陶朱隱園」最新實價公布，據內政部實價網最新揭露資訊，拆算車位後的每坪單價為364萬元，刷新台灣豪宅單價紀錄；此外，去年其中一戶位於17樓的以總價11.1億元成交，總價僅次2022年「文華苑」13.74 億的交易，是豪宅總價亞軍。

已完工7年的北市知名旋轉豪宅「陶朱隱園」最新實價今日公布。（圖／台灣房屋提供）

據實價登錄歷年台北市豪宅單價排名，目前位居第二的是大安區的「One Park Taipei元利信義聯勤」，於2021年6月一戶位於高樓層以單價299萬元成交；緊隨其後的是豪宅「帝寶」，於2013年298.2萬元成交。第四第五名則分別是2014 年成交的「信義富邦國際館」未拆分車位的單價292萬元，以2015年成交的「西華富邦」，每坪要價290.6萬元。僅完工7年的陶朱隱園以單坪364萬元躍升至豪宅單價首位。

經第一建經研究中心副理張菱育分析，「陶朱隱園」吸引國際豪客關注，不僅因為它的外型特殊被CNN評為世界級地標，其硬體設施更是如「直升機停機坪」、可供跑車與救護車直達家門的「超大型電梯」，以及單戶高達50坪的空中陽台，因此價格定位遠超彭淮南的豪宅單價防線，與其它豪宅拉開差距，因此推高台灣房價天花板。

僅完工7年的陶朱隱園以單坪364萬元躍升至豪宅單價首位。（圖／台灣房屋提供）

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察力來高價豪宅買方，不乏為上市櫃公司或經營國際事業的富豪家族，由於資產累積長久，其品味養成和價值觀也都和頂級豪宅服務匹配，例如近年熱賣的「One Park Taipei信義聯勤」標榜全天候「黑卡級」管家服務；因此，富豪們所關注的不僅是資產增值，更多的是在於入住豪宅後所代表的生活品味和財富地位。



