突破影史尺度奪紐時神作！《哭悲》5週年重聚 朱軒洋、雷嘉汭揪影迷試膽

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朱軒洋在《哭悲》片中被眾多感染者追殺。麻吉砥加提供

《哭悲》今年正式迎來上映5週年紀念！這部當年在台灣引發現象級熱烈討論的大膽創意之作，風光橫掃海外各大奇幻影展，不僅在國際影壇被視為邪典神作，更榮獲《紐約時報》權威認證為「2022年度恐怖神作」。

為了回饋影迷支持，片商宣布將於6月19日當晚，在台北大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一的「《哭悲》5週年特映影人見面場」。出品人黃立成、加拿大籍導演賈宥廷（Rob Jabbaz）、製片David Barker以及三大主演朱軒洋、雷嘉汭、王自強等主創團隊將現身與影迷見面。

顛覆傳統喪屍片驚悚格局 王自強入圍男演員獲紐時盛讚

由黃立成出品的電影《哭悲》，徹底開創了新型態的末日病毒驚悚格局。劇情結合血腥、暴力與人類原始慾望，一幕幕挑戰觀眾的視覺極限，當年更風光入圍台灣影評人協會獎「最佳導演」與「最佳男演員」（王自強）。

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《哭悲》用強大特效化妝創造異變人種。麻吉砥加提供

國際影評認為，導演賈宥廷成功跳脫傳統喪屍片的窠臼，讓被病毒感染者依舊保有說話對白、思考邏輯與純粹的惡意，將人性黑暗面放到最大，讓末日病毒題材提升到全新的獵奇與驚悚天花板，獲影評盛讚是「100分鐘的人間煉獄巡禮」。

橫掃美國德州巴西影展 主創團隊端午連假回歸大巨蛋

《哭悲》在國際上斬獲無數榮耀，不僅榮獲美國德州奇幻影展恐怖類「最佳影片」與「最佳導演」，更在巴西快樂港科幻電影節一舉奪下「最佳影片」與「最佳特效化妝」，並勇奪加拿大奇幻影展「觀眾票選獎」。這次5週年特映影人見面場不僅讓《哭悲》榮耀重返大銀幕，更是一場專屬台灣恐怖片迷的狂歡派對。

王自強以《哭悲》的上班族大叔一角入圍台灣影評人協會獎「最佳男演員」。麻吉砥加提供

主創團隊特別挑選在端午連假第一天舉辦特映，映後特別規劃20分鐘的影人互動交流時間，甚至首度開放觀眾單獨與朱軒洋、雷嘉汭等主創團隊在現場合影近距離接觸。凡購票進場的影迷，皆可獲得專為5週年打造、極具收藏價值的「《哭悲》5週年限定夜光特殊效果A3海報」，名額有限。大巨蛋特映會預售票價500元，定於6月12日15點在秀泰影城官網與現場全面開賣。



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