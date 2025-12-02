突破心臟手術技術 內視鏡微創瓣膜手術「傷口僅5公分」

台北榮民總醫院率先發展「內視鏡微創瓣膜手術」，將傳統心臟手術動輒20公分的傷口，縮小至5公分以內，可應用於二尖瓣膜、三尖瓣膜、心房中膈缺損及心臟腫瘤等多種心臟疾病。此項技術結合多模式精準麻醉及手術室內早期拔除氣管內管，不僅傷口小、減少組織破壞，還能降低全身的發炎反應。

北榮心臟血管外科郭姿廷醫師表示，內視鏡微創瓣膜手術能減輕傷口疼痛、加速恢復速度，並縮短住院時間，大幅提升手術品質與患者舒適度。他舉例說明，一位71歲呂姓女士因活動時感到呼吸困難就醫，經檢查發現為重度二尖瓣膜狹窄，接受內視鏡微創二尖瓣膜置換手術後，在手術室內即拔除氣管內管脫離呼吸器，術後第四天便順利出院。另一名70歲陳姓男士因偶發性胸口疼痛，被診斷罹患重度主動脈瓣膜狹窄，接受內視鏡微創主動脈瓣膜置換手術，同樣在手術室內移除氣管內管，術後第六天即出院。

許多民眾聽到心臟手術就心生恐懼而拖延治療，最終等到心臟衰竭、肺水腫，甚至各種器官功能退化才就醫，反而增加手術風險。北榮心胸麻醉科醫師張嫚芸解釋，傳統心臟手術後，患者通常仍處於麻醉狀態，氣管內的呼吸管會暫時留置，送至加護病房甦醒後，需先透過呼吸管練習自主呼吸，確認生命徵象與抽血數據穩定後，才能拔除氣管內管。這意味著患者在甦醒過程中，不僅要承受傷口疼痛，還需忍受喉嚨內留置呼吸管帶來的不適感。

曾令民副院長表示，內視鏡微創瓣膜手術結合精準麻醉，加上早期拔除氣管內管，傷口小、疼痛少、恢復快 讓開心手術更安心。（圖／台北榮總）

隨著麻醉技術進步，北榮透過精準的麻醉深度監控結合傷口周圍的周邊神經阻斷，能在患者甦醒時於手術室安全拔管，使病人進入加護病房時已完全清醒，且因止痛效果持續，幾乎不會經歷劇烈疼痛與不適。這項內視鏡微創手術技術透過3D內視鏡的鏡頭，可以清楚看見瓣膜及其周遭的組織，手術過程及效果與傳統手術無異，但傷口小、不用破壞任何骨頭且對組織的傷害少，可應用於多種心臟疾病，其中二尖瓣修補率更高達九成以上。

