突破性治療！60歲男接受抗體療法 延緩失智達35%

一名60歲退休科技業主管近一年來出現記憶力減退、開會忘記重點等症狀，經醫院失智團隊評估確診為早期阿茲海默型失智症，中國醫藥大學新竹附設醫院引進國際最新「抗類澱粉蛋白單株抗體治療」為患者治療。

中醫大新竹附醫神經科主任陳貝強表示，這名病患起初以為只是「年紀大、壓力大」導致健忘，直到家人發現他多次忘記重要會議內容與車輛停放位置，才前來就醫。經門診進行認知功能量表檢測，發現記憶與執行功能已有輕度異常，臨床失智評估量表（CDR）為0.5級。進一步檢查排除甲狀腺功能異常、維生素B12缺乏等問題後，透過類澱粉蛋白正子攝影顯示腦部已有β-amyloid沉積，符合阿茲海默型失智症早期變化。

陳貝強指出，過去失智症治療主要以乙醯膽鹼酶抑制劑或NMDA受體拮抗劑為主，僅能改善部分症狀，對病程影響有限。而近年美國FDA與日本厚生省相繼核准的「抗類澱粉蛋白單株抗體」，如lecanemab、donanemab等，是首批能針對疾病根本機轉的治療藥物，透過清除腦內β-amyloid蛋白斑塊，達到延緩認知退化的效果。根據臨床試驗，此類藥物可使早期阿茲海默患者在18個月內的認知功能惡化減緩約27%至35%。

「抗類澱粉蛋白單株抗體」治療以靜脈注射方式給予，每兩至四週一次，需在具備神經影像與專業監測設備的醫療院所進行。（示意圖／Pexels）

這種單株抗體治療以靜脈注射方式給予，每兩至四週一次，需在具備神經影像與專業監測設備的醫療院所進行。治療前須以MRI或PET確診為阿茲海默型失智症早期患者（CDR 0.5–1.0），並排除其他神經退化或血管性病變。治療過程中需定期監測腦部影像，以追蹤是否出現副作用。

陳貝強解釋，常見副作用包括頭痛、頭暈、噁心，或「ARIA」（Amyloid-related imaging abnormality）類澱粉蛋白相關影像學異常現象，意指因類澱粉消除導致的輕度腦水腫或出血點，約在10%至20%的病人可見，多數為輕微且可逆。若早期發現並妥善監測，安全性可被有效掌握。

陳貝強強調，阿茲海默症的病理變化在症狀出現前10至20年就已開始，因此民眾若出現記憶下降、語言表達變慢、情緒改變等現象，不應輕忽。早期發現不僅可透過藥物延緩病程，更能讓患者與家屬有充分時間規劃未來生活與照護。

神經內科主任陳貝強。（圖／中醫大新竹附醫）

陳貝強指出，預防失智症的關鍵在於結合「多動腦」、「多運動」、「吃得好」、「睡得好」、「活得好」和「護頭部」六大原則。透過多參與社交活動、規律運動、採取均衡飲食如地中海飲食，並維持良好的睡眠與情緒管理，同時避免抽菸、肥胖或頭部受傷等危險因子，就能有效降低失智風險。

中國醫藥大學附設醫院神經部部長陳睿正提醒，「單株抗體治療並非每位失智患者都適合，但對於早期確診的阿茲海默症病人，它象徵著可延緩退化的新希望。失智不是命運的終點，只要及早診斷、積極治療，就有機會讓生命品質維持得更久、更好。」

