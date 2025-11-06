突破性觀測！陸天問一號首次捕捉到穿越太陽系「神秘星際訪客」

大陸國家航天局近日宣布，天問一號環繞器成功觀測到星際天體阿特拉斯（3I/ATLAS），這是大陸航天器首次觀測到星際天體。在觀測期間，天問一號環繞器與目標天體相距約3000萬公里，成為目前觀測該天體距離最近的探測器之一。

天問一號環繞器高解析度相機拍攝到的阿特拉斯。 （圖／翻攝《央視新聞》）

《央視新聞》6日報導，天問一號的高解析度相機拍攝的影像經地面應用系統接收處理後顯示，阿特拉斯具有明顯的彗星特徵，由彗核及其周圍的彗髮共同構成，直徑達數千公里。科研人員還利用連續30秒拍攝的系列影像製作成動畫，生動展示了該天體的運動軌跡。目前，科研團隊正利用這些觀測資料進一步深入研究阿特拉斯。

此次成功觀測阿特拉斯是天問一號的重要拓展任務，不僅實現了大陸航天器首次觀測星際天體的突破，也為天問二號開展小行星探測進行了技術試驗，積累了寶貴經驗。

阿特拉斯於7月1日被位於智利的巡天望遠鏡發現，是已知造訪太陽系的第三顆星際天體，沿雙曲線軌道穿越太陽系。科學家推測，這顆天體可能形成於銀河系中心古老恆星周圍，年齡約30億至110億年，有可能比太陽系還要古老，是探測系外行星成分、演化及早期恆星歷史的珍貴樣本，具有重要科學意義。

天問一號團隊於9月初開始著手準備阿特拉斯觀測工作。由於該天體觀測距離遙遠、自身運動速度快（約58公里/秒）、相對天問一號環繞器的運動速度更快（約86公里/秒）、目標尺寸較小（彗核直徑約5.6公里），且在火星軌道上觀測亮度極暗（當前在地球上不具備觀測條件），拍攝難度極大，對火星環繞器姿態指向控制能力和成像策略都提出很高要求。

阿特拉斯與天問一號火星環繞器相對位置示意圖（右圖是左圖的局部放大）。 （圖／翻攝《央視新聞》）

值得一提的是，天問一號環繞器上搭載的光學設備原本是為拍攝明亮火星表面而設計，此次是首次嘗試拍攝如此遙遠且相對暗淡的目標，該目標比拍攝火星表面目標暗1萬到10萬倍。天問一號團隊通過協同攻關，結合阿特拉斯的軌道特性、亮度特徵、幾何尺寸和環繞器科學載荷技術能力，經過反覆模擬計算與仿真推演，完成了觀測任務可行性評估，並精心設計了關鍵成像策略，最終成功完成觀測任務。

天問一號探測器於2021年2月進入火星環繞軌道，至今已穩定運行4年8個月，狀態良好。此次觀測將高解析度相機的拍攝能力發揮到極限，展現了大陸航天技術的實力。

