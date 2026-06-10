突破性AI晶片散熱實驗成功 八達技術驚艷輝達拚明年上市

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

八達副董事長黃光彩（右一）研發的「石墨烯鑽石薄膜三維散熱」，突破目前AI晶片散熱技術，輝達執行長黃仁勳（左2）也表現出高度興趣。（圖／翻攝畫面）

八達創新科技公司近日遭抹黑，投訴的港商Super VisionDevelopment（簡稱 SVD）在台張姓代表因而發道歉函表示最高歉意，此事也意外揭露八達創新的神秘面紗，知情人士透露，八達近年深耕AI領域，副董事長黃光彩的「石墨烯鑽石薄膜三維散熱」實驗成功，AI晶片散熱將突破目前限制，此技術還引來輝達、AMD等龍頭企業注意，美國已有上市公司在談合併，預計明年有望上市。

黃光彩（右）的「石墨烯鑽石薄膜三維散熱」技術已實驗成功，AMD董事長蘇姿丰也十分看好。（圖／翻攝畫面）

據了解，八達創新科技創辦人姚立和在高科技領域深耕約半世紀，其個性低調但地位舉足輕重，他早年與高中時期伙伴周魯合創磐石電池，開發電動車動力系統，周魯後擔任加州AC Propulsion總裁，接掌技轉Tesla之後改裝BMW MiniE以及納智捷電動車專案計劃，磐石電池皆扮演重要角色。

廣告 廣告

在疫情過後，電動車市場發生轉變，姚立和也開始擴展事業版圖，將重心放在無人機動力模組、機器人關節、Al Server BBU，開發出高能量、急速快充和燃點極高的半固態電池，其AI晶片的「石墨烯鑽石薄膜三維散熱」研發更取得突破性的成果。

據悉，AI晶片的「石墨烯鑽石薄膜三維散熱」研發，由八達副董事長黃光彩率領眾多材料菁英進行，石墨烯散熱技術一流，黃光彩以石墨烯鑽石散熱功能跨越目前的技術限制，過去的極限為500瓦，但黃光彩團隊成果能達到2000瓦，且在實驗室已實驗成功。

此技術也驚艷高科技龍頭，黃光彩曾拜訪輝達執行長黃仁勳、AMD董事長蘇姿丰，2人皆對八達的技術表示高度興趣，美國也已有企業在跟八達談合併，預計明年有望上市。

圖說

原始連結

看更多 CTWANT 文章

試衣間拍完穿搭片就走人「衣服丟滿地」 NET店員質疑：根本沒買就推薦

同學一個個結婚了！1998年妹子超焦慮 網一面倒勸別急著嫁

股價黑馬3／從團購特斯拉到雙橡園豪宅 鴻勁員工身價暴漲曾掀離職潮