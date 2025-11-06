突破晚期肝癌治療困境，雙免疫合併療法延長存活期至將近兩年！專科醫師圖文解說
「那是位50多歲男性，診斷肝癌時腫瘤已經接近10公分，且有脊椎骨的轉移，屬於晚期肝癌。」中國醫藥大學附設醫院內科部消化系許偉帆醫師指出，「當時患者恰好有機會參加臨床試驗，利用雙免疫合併療法作為治療。」
接受雙免疫合併治療的成效顯著，腫瘤逐漸縮小，讓病情得相當好的控制。許偉帆醫師說，從發現至今已有兩年時間，目前胎兒蛋白、PIVKA-II等指數正常，而且不管是電腦斷層掃描、骨頭掃描都沒有找到腫瘤存活的跡象，患者已回到工作崗位，也持續在門診追蹤。
在台灣，每年約有8000例新診斷的肝癌。許偉帆醫師說，患者年齡多在45至60歲之間，通常是家庭的經濟支柱，因此肝癌往往會對家庭與社會的經濟產生嚴重的影響。
B型肝炎、C型肝炎是肝癌的主要危險因子，因為肝炎病毒會導致慢性肝炎、肝硬化及肝癌，常被稱為「肝病三部曲」。許偉帆醫師說，酒精性肝炎、脂肪肝也都可能導致肝硬化，增加罹患肝癌的風險。近年來由脂肪肝導致的肝硬化患者越來越多，不可輕忽。
「由於肝臟缺乏痛覺感受器，所以早期肝癌大多沒有症狀。」許偉帆醫師說，「晚期肝癌可能出現體重減輕、食慾不振、腹脹、腹痛、黃疸等症狀。正常的黃疸指數約1 mg/dL，曾經有位老太太來就診時黃疸指數已經高達25 mg/dL，進一步檢查才發現已是晚期肝癌。」
因為肝癌的治療與腫瘤狀態（大小、數目、侵犯血管程度、肝外轉移）、肝臟殘存功能、病人健康狀態等因素有關，臨床上會使用「巴塞隆納分期（BCLC stage）」將肝癌分為Stage 0、Stage A、Stage B、Stage C、Stage D。根據統計，台灣早期肝癌（Stage 0）患者比例不到10%，第一期（Stage A）患者約占三成，中期到末期（Stage B、C、D）患者比例超過50%。許偉帆醫師說，早期肝癌建議接受手術切除，晚期肝癌的治療難度較高，必須仰賴全身性治療。
晚期肝癌的治療過去以化療為主，但是反應率較低，治療成效有限。許偉帆醫師說，隨著免疫療法的發展，晚期肝癌的治療成效漸漸提升，如今免疫治療已成為晚期肝癌的標準治療。
研究發現，晚期肝癌患者使用雙免疫合併治療的成效顯著優於過往傳統療法。許偉帆醫師說，過往單用標靶藥物治療時，晚期肝癌患者平均存活期約一年；若使用雙免疫合併治療，患者的存活期有望可延長至近2年。
接受雙免疫合併治療後，治療反應率（objective response rate）約20-30%，腫瘤有機會獲得穩定控制、甚至縮小，使患者增加長期存活的機會。
然而，雙免疫合併治療還是可能出現皮疹、疲倦、腹瀉、肝功能異常等副作用，治療過程中都會持續監測，並給予適當的處置。
免疫治療的運用顯著提升了晚期肝癌的治療成效，患者要和醫師詳細討論，擬定個人化的治療策略，達到較佳的預後！
筆記重點整理
由於肝臟缺乏痛覺感受器，所以早期肝癌大多沒有症狀。晚期肝癌可能出現體重減輕、食慾不振、腹脹、腹痛、黃疸等症狀。
台灣早期肝癌（Stage 0）患者比例不到10%，中期到末期（Stage B、C、D）患者比例超過50%。早期肝癌建議接受手術切除，晚期肝癌的治療難度較高，必須仰賴全身性治療。
晚期肝癌的治療在過去十多年皆以標靶治療為主，但是反應率較低，治療成效有限。隨著免疫療法的發展，晚期肝癌的治療成效漸漸提升，如今免疫治療已成為晚期肝癌的標準治療。
晚期肝癌患者接受過往傳統療法的平均存活期約一年；若使用雙免疫合併治療，患者的存活期有機會延長至約2年。
雙免疫合併治療的治療反應率約20-30%，腫瘤能獲得穩定控制、甚至縮小。部分患者有機會從無法開刀轉變為可進行手術、電燒、栓塞等局部治療，增加長期存活的機會。
MAT_TW_OPD/YV_00036-1
ONC-TW-2400042
其他人也在看
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
地瓜葉超強功效！防癌、抗發炎又助排便 醫：2吃法恐傷身
地瓜葉低卡高纖，是排便及減重的好幫手。醫師指出，地瓜葉裡頭的多酚與花青素能抑制多種癌細胞增殖，因此想要抗發炎或預防癌症，地瓜葉是一個不錯的選擇。不過，地瓜葉為涼性，不宜涼拌或生食，很多人會用來打精力湯，記得葉菜最好要熟食。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
中國男童腹痛「開刀遭摘6器官」無法進食
[NOWnews今日新聞]真活摘器官？中國男童腹痛開刀「被切6器官」無法正常進食中國山東一名10歲男童因腹痛就醫，發現腹部有病變必須立即開刀，但術後家長發現兒子被摘除6個器官，從此無法正常進食，悲痛的...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
醫院說是小手術！12歲男童撞肚動手術 醒來6器官竟全沒了
中國山東傳出駭人醫療事故，一名12歲男童兩年前因腹部撞傷就醫，本以為只是小手術，卻在手術後被切除了包括十二指腸、胰腺、大部分胃與小腸等6個器官，導致他終身無法進食，必須靠注射營養液維持生命。事件曝光後引起輿論譁然，家屬痛批醫院毫無交代，網友也怒問「這是救人還是害人？」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
46歲運將突發高燒不退！就醫驚覺「肝功能受損」 竟是養鸚鵡釀禍
綜合陸媒報導，林男半月前飼養了一隻鸚鵡，因駕車工作無法照料，便將鸚鵡放入口袋隨身攜帶。不料數日後，他突發高燒至38.7℃，伴隨畏寒、乾咳與全身乏力，自行服用感冒藥後仍反覆發熱，並出現頭暈、反應遲鈍與精神萎靡等症狀。家人發現林男情況不對，趕緊將他送醫。檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前
男星罹鼻咽癌如「數千螞蟻爬臉」！名醫籲1飲食要節制
男星陳振華回顧與鼻咽癌搏鬥1年的歷程，形容神經痛有如「數千隻螞蟻在臉部爬」，苦不堪言，還好第3次化療後面部神經痛感全消。國內頭頸癌權威醫師指出，鼻咽癌的成因研究顯示與基因遺傳、飲食習慣及1種病毒關係密健康2.0 ・ 1 天前
坣娜證實肺腺癌病逝！丈夫曝臨終遺願：緊抱愛妻直到平靜離開…「居家安寧」6項護理服務圓善終
資深歌手坣娜（原名唐娜）病逝享年59歲，原本外界傳她是胰臟癌過世，但坣娜的丈夫薛智偉今（10/31）日發出聲明指出，證實妻子罹患肺腺癌，抗癌4年終不敵病魔，於10月14日離世。薛智偉說，坣娜在2021年演唱會後開始出現咳嗽症狀，當時因疫情影響不便就醫。她長期都有定期抽血檢查，檢查結果一直良好，沒想到同年12月確診為肺腺癌第四期。坣娜離世前3個月，身體明顯虛弱。她沒選擇在醫院病房治療，而是與丈夫商量，希望能以居家安寧的方式走完人生。薛智偉說，坣娜臨終當日，「我在床邊緊緊抱著她，直到她平靜地離開人世。」據衛福部統計，2023年逾4.2萬人接受安寧緩和醫療，其中約1.8萬人選擇「居家安寧」，但多數家屬因無照護經驗，仍傾向等待醫院安寧病床。其實目前安寧居家可提供的護理服務有6大項，除了醫療方面的協助，也提供心理、靈性諮詢與家屬的哀傷輔導，圓滿臨終病人「回家圓善終」的心願。幸福熟齡 ・ 15 小時前
「最帥展昭」驚傳猝逝！醫揭運動後心臟不適奪命2大元兇，冒冷汗是警訊
曾在《碧血青天楊家將》中飾演「展昭」一角、被封為「最帥展昭」的59歲前亞視小生甄志強，驚傳於上海猝逝，消息震驚演藝圈。據悉，他是在打球後突感心臟不適後離世。醫師警告，運動後出現的胸悶、冒冷汗，絕非只是健康2.0 ・ 1 天前
地瓜葉穩血糖又抗癌 醫：2吃法是大忌
地瓜葉含有豐富的多酚、花青素等營養成分，具有穩定血糖和抗癌潛力，但中醫師提醒，由於其屬性偏涼，不適合涼拌或生食。此外，地瓜葉含有維生素K和高鉀，特定族群應謹慎食用。中天新聞網 ・ 17 小時前
41歲女星0期乳癌「全切」 僅1%機率仍不幸復發
41歲日本女星藤原宏美在八年前因左胸突發劇痛，被診斷出罹患0期乳癌。儘管選擇了乳房全摘手術以降低復發風險，她仍在術後一年面臨復發，但經過七年的抗癌歷程，如今已能健康生活並重返演藝圈。中天新聞網 ・ 19 小時前
不用萬步！最新研究：日行「這步數」就能延緩失智症
阿茲海默症是長者失智的主因之一。一篇新發表在知名期刊的文章指出，對於大腦已經開始出現該疾病分子跡象但尚未出現任何認知症狀的老年人來說，每天走3千～5千步，就能幫助延緩認知能力下降，認知退化延後約3年，而每天走5000–7500步的人，延後幅度可達7年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
只是「血糖高」而已？追蹤45萬人研究：「糖尿病前期」讓失智風險多54%…控血糖最簡單的3方法
據衛福部國健署統計，截至2022年全台糖尿病患者已超過256萬人，並以每年新增2.5萬人的速度持續增加，其中18歲以上成人盛行率達12%，男女患病比率分別為11.4%及8.9%；且每4人就1人處於糖尿病前期。許多人以為，僅是「血糖偏高」，又還沒被診斷為糖尿病，就不必太在意？其實這想法大錯特錯，「血糖過高，就像器官長期泡在糖水裡！」不僅可能造成心血管疾病、慢性腎病變、視網膜病變，現在更有研究顯示，即使血糖只是略高，都可能增加罹患失智症的風險！幸福熟齡 ・ 22 小時前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 1 小時前
52歲女咳嗽、大笑就尿失禁！醫曝原因喊很常見 3族群高風險
更年期到了，不少過去沒有的症狀都會跑出來，有時候還會發生令人尷尬的事。泌尿外科醫師曲元正就分享一起個案，有位52歲的林小姐只要咳嗽或大笑，就會不受控制地尿失禁，令她感到尷尬又煩躁，不敢參加聚會或外出運動。進一步了解才發現，她身上還發生許多更年期的症狀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
手術前一刻被喊卡？只因「沒停藥」 醫：可能危及生命
桃園醫院骨科病房護理長王瓊玉指出，術前未依醫囑停藥是導致手術臨時取消或延期的主要原因之一。一名李姓女性病患經過長時間等待準備接受手術，卻在手術前一刻被告知必須取消或延期，原因是她忘記依醫囑停用特定藥物。中天新聞網 ・ 1 天前
痛風別怪豆製品！醫點名「番茄、鵝肉」才是真地雷
全台約有百萬名痛風患者，許多人深信豆製品會使其發作。腎臟科醫師江守山指出，這是一個長久以來的誤會，雖然黃豆本身的普林含量確實偏高，但研究顯示，大豆中的異黃酮具強力抗發炎作用，反而能降低痛風發作機率，「真正容易使其發作的，反而是番茄與鵝肉」。聯合新聞網 ・ 11 小時前
身體正在「慢性燃燒」？名醫：必做5件事預防癌症
身體長期處於慢性發炎狀態，不僅會加速老化，還會提高罹患癌症的風險。營養醫學醫師劉博仁指出，慢性發炎就像星星之火，會逐漸傷害血管內皮、干擾胰島素與粒線體功能，不僅加速老化，還會增加糖尿病、癌症等疾病風險。他建議從「吃、補、睡、動、心」五個面向著手改善，這也是長壽的關鍵之道。中天新聞網 ・ 1 天前
76歲「硬朗老翁」手術後突倒下！醫列「5警訊」示警：身體早透支
醫師廖繼鼎近日分享一名76歲患者的案例，表示這位長者平日生活規律、天天運動、體檢正常，卻在一次手術後突發高燒與器官衰竭，最終發現為癌症。對此，廖繼鼎指出，這樣的狀況並非突然，而是身體長期透支、健康儲備力早已見底的結果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
防心肌梗塞、腦中風！營養師推「3飲品」：可延緩血管老化
維持血管健康是預防慢性病的關鍵，但隨著年齡增長與作息失衡，血管逐漸失去彈性、愈來愈硬，導致「血管年齡上升」，也提高高血壓、心肌梗塞與腦中風風險。對此，營養師點名「3飲品」每天喝1杯，可有助於維持血管健康，並延緩血管老化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
死亡率是流感2倍！RSV大流行「無藥物治療」 醫示警高風險
近期呼吸道疾病疫情持續升溫，根據疾管署最新統計，呼吸道融合病毒（RSV）每週感染案例數已超越新冠肺炎，成為僅次於流感的第2大呼吸道病原。醫師指出，RSV死亡率比新冠疫情高17％、比流感高2倍，且目前無對應的抗病毒藥物可供治療，民眾一旦感染，只能仰賴支持性療法緩解症狀，呼籲民眾盡快施打疫苗。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前