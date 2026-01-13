突破晚期頭頸癌治療瓶頸！免疫治療解析，腫瘤專科醫師圖文懶人包

頭頸癌在過去20年間的死亡人數都名列前茅，與10年前相比，死亡人數更上升了30%。其中最大宗的口腔癌，甚至已連續20年進榜死亡率最高的前五大癌症。

謝佳訓醫師說，頭頸癌是指發生在頭頸部的癌症，包括了不同部位的腫瘤，例如口腔癌、舌癌、臉頰癌等，雖然發病部位不同，但它們的特徵相似，因此統稱為頭頸癌。其中98%以上屬於鱗狀上皮癌，也是頭頸癌主要的病理類型。

頭頸癌與長期吸菸、飲酒及嚼檳榔有很強的關聯性。謝佳訓醫師說，頭頸癌容易復發，即使經過治療，仍有約5成的頭頸癌病灶將在3年內復發，更有近3成會轉移。在腫瘤復發或轉移後，一年存活率大約只有10%。

在經過多次局部治療後，容易導致患者臉部外觀、發音、吞嚥和呼吸功能受損，使生活品質及謀生能力受到影響。由於頭頸癌患者以45至65歲的中壯年男性為主，對家庭和社會造成很大的衝擊。

容易復發、死亡率高的頭頸癌

過去，頭頸癌患者在確定診斷時大多已是晚期。謝佳訓醫師說，在口腔癌篩檢的推廣下，早期診斷頭頸癌的機會提升了許多，幫助改善病人的預後。部分患者確診晚期的原因在於延遲就診，可能是不喜歡看病，或是覺得看病不方便，而拖延到症狀嚴重才就醫。

免疫治療是目前晚期頭頸癌治療中較新的選擇，他的機轉與傳統的放射治療、化學治療不同，放射治療、化學治療都是以破壞癌細胞為目標，而免疫治療則是運用人體的免疫系統來對抗癌細胞。

在正常情況下，免疫系統能夠辨識並攻擊癌細胞，但癌細胞會偽裝自己，避免被免疫系統發現。謝佳訓醫師解釋，免疫治療的原理就是解除癌細胞的偽裝，讓免疫細胞能夠重新識別並攻擊癌細胞，例如使用免疫檢查點抑制劑阻斷癌細胞上的PD-1或PD-L1，讓患者體內的免疫T細胞不再受到癌細胞抑制，進而可以辨識並毒殺癌細胞。

免疫治療喚醒T細胞、毒殺癌細胞

研究顯示，晚期頭頸癌的患者在接受免疫治療後，存活時間能夠顯著延長。相對傳統治療，五年存活率可提高近三倍，因此國際上，美國癌症治療指引建議，復發轉移頭頸癌一線治療應使用免疫合併化療；而在國內，台灣頭頸部腫瘤醫學會及台灣免疫暨腫瘤醫學會，也於今年更新治療指引，將免疫合併治療納入復發轉移頭頸癌一線建議。近期就有位40多歲男士，在頭頸癌復發後採用免疫治療，在藥物的控制下，腫瘤目前獲得穩定控制，且因治療期間不需要住院，讓患者能夠維持不錯的生活品質，僅需持續在門診追蹤。

免疫治療突破晚期頭頸癌治療瓶頸

幾乎所有類型的頭頸癌患者都適合使用免疫療法，並不需要根據癌症類型來區分。謝佳訓醫師說，對於大部分頭頸癌患者，免疫治療都可以帶來顯著的益處，目前健保也已將晚期頭頸癌患者的免疫治療納入有條件的給付範圍，若符合給付條件，便可以申請使用。即便不符合資格，也可與醫療團隊討論是否有相關保險能申請補貼治療費用。患者要與醫師詳細討論，選擇最合適的治療。

