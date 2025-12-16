突破框架重現經典 北市舉辦學生創意戲劇競賽

興隆國小以傳統布袋戲《衝出魔鬼岬》，為古老戲曲注入新時代生命力

介壽國中在臺北市學生創意戲劇競賽展演學生真實故事改編的舞臺劇《青春的獨白練習》

臺北市立復興高級中學演繹經典作品《小王子》，以詩意語言與哲學性的對話

為推廣藝術教育，提升學生的創意表達能力，臺北市教育局舉辦114學年度學生創意戲劇競賽，項目分為現代偶戲的光影偶戲、綜合偶戲，以及傳統偶戲的布袋戲、皮影戲和舞臺劇等類組，參賽者需自行創作和設計劇本，並搭配臺詞、配樂、戲偶、背景及道具等各項元素。透過長時間的練習，學生們不僅親自操作和演出，還能從戲偶或演員的肢體動作中進行身體敘事，並透過佈景和配樂展現出獨特的創意。

介壽國中舞臺劇《青春的獨白練習》，劇情由學生真實故事改編，透過角色呈現青少年寫信給生命中最重要的人的心路歷程。本劇不僅是一場獨白表演，更是學生真實面對自己生命經驗的寶貴對話，展現介壽國中表演藝術教育的成果。

興隆國小以傳統布袋戲《衝出魔鬼岬》，為古老戲曲注入新時代生命力，以野柳海岸為背景，融合環保與性別平等議題，展現傳統戲劇的當代關懷。劇中描繪污染對海洋生態造成的衝擊，故事主角面對環境劇變共濟互助，最終突破層層難關。全劇不僅保留傳統布袋戲的表演精髓，更展現戲劇藝術對社會議題的深刻關懷，為文化傳承開創嶄新視野，也為學童播下關懷土地、尊重多元的種子。

臺北市立復興高級中學將經典作品《小王子》以詩意語言與哲學性的對話，展現細膩而多層次的情感表現。演員之間默契十足，整體節奏自然流暢，豐富的戲劇張力與細膩的情感鋪陳，讓經典故事以更動人的形式在舞臺上重生。

臺北市教育局表示，學生在準備戲劇比賽的過程，不僅提升了思考與反應能力，還培養團隊合作精神，讓他們在藝術表演中獲得全面的成長。