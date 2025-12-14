突破框架！新北「無礙」時尚秀 30位身障者、導盲犬登上伸展台

▲新北全台首創「無礙」時尚秀，30位身障者登上自信伸展台。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市府大禮堂14日化身前所未有的伸展舞台！30位身心障礙者，年齡從2歲到78歲，與導盲犬一同踏上《2025新北無礙時尚 SHINE YOUR LIGHT》，完成一場充滿勇氣與力量的時尚展演。新北市長侯友宜與所有參與者一同謝幕表示，這不只是一場走秀，而是一個為「勇敢、平權與自信」而存在的舞台，新北市將持續推動「讓運動無礙」，讓每一位身障朋友都能走出來，發揮屬於自己的生命價值。

全台首創集結多元障別的身心障礙者時尚大秀《新北無礙時尚》，由新北市社會局主辦，攜手輔仁大學、臺北城市科技大學、醒吾科技大學及伊林娛樂專業團隊共同打造。展演服裝來自台灣設計師品牌 INFDARK、STORYWEAR、倫敦時裝週 SS26 秀服，以及輔大織品系創作作品，並由城市科大時尚造型系提供專業髮妝服務。每位走上伸展台的參與者，皆依其身體狀態量身規劃台步與造型，讓不同障別、不同樣貌的人，都能以最自信的姿態亮相，向大眾傳遞「限制不會阻擋美，勇敢就是最好的時尚」。

5歲、罹患腦性麻痺的簡于涵，拄著前臂拐輔具緩緩登場，感動全場；而曾夢想成為模特兒的林佩璇，因八仙塵爆意外終身需使用輪椅，今日圓夢站上伸展台，她開心直呼：「謝謝讓我有這樣的機會，真的好開心。」

手語主播牛暄文，2歲因用藥造成重度聽障，直到赴美學習手語才找回自我認同，如今投入推動聽障友善環境，這次走秀對他而言是一次探索自我魅力的全新旅程。歷經22次手術、全身80％燒傷後重生的林可可，以驚人的韌性重建生活，她笑說：「既緊張又有趣，希望大家看見我們不同的可能性。」呼吸治療師出身的黃千芸，走過白血病、壞死性筋膜炎、雙腿截肢與大腸癌，仍以幽默與勇氣擁抱人生，如今站上伸展台，用生命詮釋「跌倒後，依然能再站起來」。

輪椅舞者鄭自強因小兒麻痺行動受限，卻跨足街舞、生命教育與帕拉射箭，他表示：「走秀是另一種戰場，不比速度、不比力量，而是比真實與態度。」輪椅滑過伸展台的瞬間，是他一路走來最堅定的亮相。視障者范湘暄因多發性硬化症而失明，曾兩年不敢踏出家門，直到接觸點字、電腦訓練並與導盲犬協會結緣，才重新走回世界，她與第四隻導盲犬 NINA 攜手登台，盼讓更多人看見導盲犬的專業與價值。唐氏症青年陳信恒自小為重度心智障礙者，在父親陪伴下投入公益社團，逐步提升語言與社交能力，走上伸展台時神情自信、步伐穩定，父親感性地說：「這是他發揮才華的舞台。」

展演由運彩「紅運少女」珈珈以光之精靈造型現代舞開場，並與鄭自強共舞，以身體語言呈現「光就在心裡」的信念。創作歌手鄭智化以〈點燈〉、〈水手〉等經典歌曲鼓舞現場，藝人金雲、安妮、蔡衣宸也到場支持，期盼喚起更多大眾對身障者權益的關注。

侯友宜表示，新北身障人口超過 18 萬人，為全國最多，市府今年響應國際身心障礙者日，以「理解隱性障礙、消除誤解歧視」為核心，創新推出無礙時尚展演，希望讓身心障礙者有機會展現自我、發揮潛能。