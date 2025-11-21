突破瓶頸！明年最適合跳槽的3大星座曝光

3大星座明年最適合跳槽。（示意圖／翻攝自pexels）





轉眼間即將年底了，有不少人考慮明年跳槽或轉職，根據《搜狐網》報導，有3個星座將迎來跳槽黃金期，若能把握時機，有望在新職場一舉突破瓶頸，薪資、職位步步高升。

射手座：自由靈魂迎來事業大爆發

跳槽指數★★★★★

射手座朋友最近是否覺得被工作框住、發揮空間有限？明年木星能量強勢加持，堪稱射手座近年最強的職涯成長期，跳槽機會一個接一個。

跳槽契機

木星護航：守護星木星帶來重大機會與好運。

能力累積到位：近幾年成長明顯，具備談薪與升職的本錢。

舊環境不再適合：現職可能已無法滿足發展。

市場新缺口出現：特別多與射手特質契合的工作機會。

建議行業

教育、旅遊、媒體、顧問諮詢等需要溝通和知識分享的領域，發揮最亮眼。

牡羊座：行動力爆棚、突破瓶頸首選明年

跳槽指數★★★★☆

天生勇於挑戰的牡羊座，2026年火星能量強勢，工作動力滿載。如果你覺得現在的工作卡關、發揮不開，那明年就是換跑道的一年。牡羊座跳槽後通常能看到更高職位、更好待遇，是明年跳槽成功率數一數二的星座。

跳槽契機

火星助攻：行動力、競爭力大提升。

職涯遇瓶頸：需要新的舞台放大實力。

能力大於職務需求：容易感到「做不滿」。

新機會出現：市場將釋出更多高薪高挑戰職缺。

水瓶座：創新腦袋大爆發 明年最適合轉型！

跳槽指數★★★★☆

擁有強大創新思維的水瓶座，2026年受守護星天王星影響，將迎來「變革年」。不論是轉行、跨界，甚至考慮創業，都可能是水瓶座的關鍵轉折。

跳槽契機

天王星帶來突破與變革

思維超前：常比別人更早看到新商機

創意強、解決問題能力佳

價值觀轉變：尋找更符合理想的職涯方向

建議行業

科技、網路、創意設計、研發等高度創新領域，越新越能展現水瓶的價值。

