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面對美國長期的經濟封鎖與制裁壓力，古巴總統 Miguel Diaz-Canel 宣布，將對國內私營企業開放更多經營領域，並簡化新創企業的審批流程，試圖透過經濟自由化改革，為疲軟的國家經濟注入新活力。

古巴總統 Miguel Diaz-Canel 在全國電視演說中指出，政府將縮減私營企業的「禁止活動清單」，盡可能擴大其經營範圍，並承諾在最短時間內批准所有審核中的申請案。古巴自2021年起允許成立最多100人的私營企業，如今這些企業已成為古巴經濟的重要支柱，今年2月起更獲准進口過去由國家壟斷的燃料。

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為了吸引資金，新措施將允許古巴私營企業與外國投資者享有同等的投資待遇。此外，政府也正研擬取消進出口業務中的國家中介機構，並計劃精簡政府官僚體系，減少部會數量與公務員人數，該計劃預計於7月提交國會審議。

面對美國（US）自1962年以來的長期禁運，以及近期針對石油的「極限施壓」制裁，古巴正陷入嚴重的能源與經濟危機。Miguel Diaz-Canel 強調，國家並未因此癱瘓，而是正以智慧應對挑戰，並將持續推動國營企業去中心化，給予佔全國八成經濟活動的國營事業更多自主權。

原文出處：突破美方經濟封鎖 古巴宣布擴大開放私營企業

本文由AI協作，經編輯審核後發布