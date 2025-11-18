突破老舊建物申請瓶頸！基隆放寬合法房屋認定 打造友善民宿申設環境

基隆山城屋舍沿著山勢錯落排列，許多住戶從自家陽台望出去，就能望見港灣、山景與船隻進出的日常風景。假日時，遊客駐足在階梯轉角拍照、山坡小巷尋找景點，讓不少人開始思考：「如果老房子能申請民宿，是不是能吸引更多旅客停留？」但多年來，不少老屋卡在合法房屋認定，讓這樣的想法始終難以起步。





如今，基隆市府調整規定、放寬申請門檻，讓更多老屋有機會重新被利用，也讓想投入觀光的在地居民，看見實現夢想的可能。



合法房屋認定標準放寬 基隆民宿申設更友善

為促進觀光發展，降低民宿業者申請門檻，基隆市府針對建築管理實施前的建築物，適度放寬合法房屋認定標準，提供更具彈性的審查機制。申請人可依據《土地登記規則》第79條規定，檢附相關文件，並委託建築師簽證面積與結構安全，向市府使用管理科申請合法房屋證明。







另外，為簡化申請流程，文觀局也特別製作了申請要件懶人包文宣，將陸續放置於市府及各區公所洽公服務櫃台，供民眾索取參閱。有意申設民宿的民眾，若有相關疑問，歡迎洽詢基隆市文化觀光局文化觀光發展科（電話：02-2422-4170 分機229），將由專人提供申請作業流程說明與協助。







基隆擁有豐富的文化底蘊與觀光資源，市府期盼透過推廣民宿申設，讓更多在地民眾投入，共同行銷城市魅力。然而，因基隆發展較早，舊有建築物在中央法規下面臨合法性認定的挑戰，對民宿發展造成一定影響。在市府努力下，民宿申設作業已在適法前提下取得一定突破，並結合一站式友善申請及諮詢服務，期盼吸引更多有志者投入民宿經營，共同推廣基隆觀光。

市府跨縣市交流 加速改善申請限制





基隆市長謝國樑表示，老舊建物民宿申請問題一直是市府積極突破的重點方向。上任以來，市府持續與相關單位研商，針對民宿申設之合法房屋證明取得要件，研議放寬可行性。除邀請其他縣市民宿協會交流申請設立及推廣經驗，也拜會台南市政府工務局，請益該市在舊有建築物合法房屋證明核發上的機制及執行經驗。目前市府都市發展處亦已與相關單位協調，適度放寬認定標準，提供更具彈性的審查機制，降低民宿申請障礙。



基隆市文化觀光局局長江亭玫指出，基隆擁有許多珍貴的觀光資源，市府目前積極規劃推動二天一夜深度體驗遊程，期盼更多民宿加入行列，一同推廣基隆的深度旅遊，讓基隆的文化與特色被更多國內外旅客看見。市府團隊將持續努力，鼓勵更多在地居民或對基隆觀光旅宿有興趣者投入，共同推動基隆觀光與文化特色，歡迎有志民眾來基隆，圓一場屬於自己的民宿夢！









