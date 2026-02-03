突破藍綠藩籬！蘇巧慧老公執導電影《冠軍之路》 國民黨青年團包場支持

記者詹宜庭／台北報導

藍青年團包場看蘇巧慧老公執導電影《冠軍之路》。（圖／翻攝自國民黨青年團臉書）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧的老公龍男·以撒克·凡亞思所拍攝的熱血紀錄片《冠軍之路》好評不斷，除了綠委包場觀影外，國民黨青年團也攜手財團法人和平青年團、青年事務發展委員會主委連勝武、新北市文化基金會董事長李德維等人包場觀看。

國民黨青年事務發展委員會今日攜手財團法人和平青年團，包場觀看世界12強棒球賽 紀錄片《冠軍之路》，邀請到青年事務發展委員會主委連勝武、新北市文化基金會董事長李德維、前中華職棒球星「金臂人」黃平洋教練，以及包含青少棒選手在內的眾多青年朋友，來到影院回顧感動。

國民黨青年團表示，黃平洋教練特別勉勵在場的青年朋友，永遠不要輕言放棄，在面對壓力之時，如何共處並尋求進步，不僅是在棒球場上，更是人生的重要課題。在映後座談中，更討論到了12強賽最令人印象深刻的酸民文化，從賽前一面倒不看好，到前進東京後網上洗版的中華隊道歉表等，「這些都告訴我們，支持中華隊，永遠做這些在國際賽場上馳騁的台灣英雄最強大的後盾，正是廣大台灣球迷最迷人的場景。」

國民黨青年團強調，他們會持續關注台灣體育，並倡議實質能幫助到選手的體育政策。邀請青年好朋友們，在3月5日的世界棒球經典賽一起做中華隊的最強應援團，讓台灣始終被世界看見、讓國人為中華隊驕傲。

