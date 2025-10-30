突破血腥尺度！張軒睿遭前女友折磨 「斷腿逃亡」驚悚畫面曝

記者宋亭誼／台北報導

影集《黑盒子》首波單元《造物獄》搶先於影廳舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony偕同主演陸夏、張軒睿出席與影迷見面，暢聊幕後甘苦談。陸夏透露曾因深刻共感角色心情，在導演喊卡後她仍持續淚流不止；張軒睿則是身心靈都飽受折磨，一度對「地下室」感到很害怕。

《造物獄》張軒睿遭陸夏囚禁，失去雙腿的上班身被固定在人台，畫面超驚悚。（圖／LINE TV提供）

陸夏劇中化身恐怖前任，為了把張軒睿綁在身邊，不惜學習巫術複製出他的「斷腿分身」，失去雙腿的張軒睿雙手遭高吊綑綁，被鎖緊在人台上，血肉模糊的程度驚悚尺度爆表。

張軒睿坦言：「在拍攝時每天情緒都很複雜，被關著的恐懼持續在心中扎根，無助感湧上心頭，那時候我真的滿害怕那地下室的。」拍攝時有一場逃亡戲，因為人物設定是斷腿狀態，他逃亡時必須穿著綠色特效襪全程「攀爬」，甚至上樓梯，雙腿肌肉不斷與地面磨擦，讓張軒睿直言：「真的不好爬！」

張軒睿劇中挑戰一人分飾兩個「志偉」，他透露起初接演《造物獄》時其實非常有壓力，「因為他是Pony老師原著中就有的角色原型，作品也有很多的粉絲喜愛，然後我就很緊張，很怕自己沒做好。」由於劇中有大量裸上身的畫面，張軒睿為此刻意管理身材，希望身體線條盡量明顯、但又不要太精壯，因此特別加強了有氧運動及飲食控制，一天只吃兩餐，練出緊實身材。

《造物獄》張軒睿劇中挑戰一人分飾二個「自己」，一個是真實的志偉，另一個是被復刻的志偉。（圖／LINE TV提供）

陸夏則是為了角色設定特別學習木雕，更特別替角色建立專屬音樂播放清單及購入森林系專屬香水，「我常常一個人聽著歌散步回家，一邊在腦海中演練劇情，每次讀本、排練、上木雕課，我會噴上小雯的專屬香水再出門，正式拍攝時也會在戲服上點綴這個味道。」從聽覺、嗅覺各方面下手，與角色產生連結，幫助自己能迅速切換成角色狀態。

陸夏透露在演繹角色囚禁他人的部分，反而沒有壓力，「因為對我來說，那沒有很大的情緒張力，我就會覺得我在做像日課一樣的事情，但有一場感覺真的永遠失去了志偉（張軒睿角色名），我當下真的非常痛苦，在導演喊卡之後我還是繼續哭。」雖然有辦法立刻停止眼淚，但因為深刻共感了自己的角色悲劇性的一面，所以陸夏選擇讓情緒繼續釋放，慢慢收拾心情。 《造物獄》本週五(31日)晚間9點LINE TV、NETFLIX 一次連播三集。

