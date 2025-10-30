突破血腥尺度！張軒睿遭前女友折磨 「斷腿逃亡」驚悚畫面曝
記者宋亭誼／台北報導
影集《黑盒子》首波單元《造物獄》搶先於影廳舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony偕同主演陸夏、張軒睿出席與影迷見面，暢聊幕後甘苦談。陸夏透露曾因深刻共感角色心情，在導演喊卡後她仍持續淚流不止；張軒睿則是身心靈都飽受折磨，一度對「地下室」感到很害怕。
陸夏劇中化身恐怖前任，為了把張軒睿綁在身邊，不惜學習巫術複製出他的「斷腿分身」，失去雙腿的張軒睿雙手遭高吊綑綁，被鎖緊在人台上，血肉模糊的程度驚悚尺度爆表。
張軒睿坦言：「在拍攝時每天情緒都很複雜，被關著的恐懼持續在心中扎根，無助感湧上心頭，那時候我真的滿害怕那地下室的。」拍攝時有一場逃亡戲，因為人物設定是斷腿狀態，他逃亡時必須穿著綠色特效襪全程「攀爬」，甚至上樓梯，雙腿肌肉不斷與地面磨擦，讓張軒睿直言：「真的不好爬！」
張軒睿劇中挑戰一人分飾兩個「志偉」，他透露起初接演《造物獄》時其實非常有壓力，「因為他是Pony老師原著中就有的角色原型，作品也有很多的粉絲喜愛，然後我就很緊張，很怕自己沒做好。」由於劇中有大量裸上身的畫面，張軒睿為此刻意管理身材，希望身體線條盡量明顯、但又不要太精壯，因此特別加強了有氧運動及飲食控制，一天只吃兩餐，練出緊實身材。
陸夏則是為了角色設定特別學習木雕，更特別替角色建立專屬音樂播放清單及購入森林系專屬香水，「我常常一個人聽著歌散步回家，一邊在腦海中演練劇情，每次讀本、排練、上木雕課，我會噴上小雯的專屬香水再出門，正式拍攝時也會在戲服上點綴這個味道。」從聽覺、嗅覺各方面下手，與角色產生連結，幫助自己能迅速切換成角色狀態。
陸夏透露在演繹角色囚禁他人的部分，反而沒有壓力，「因為對我來說，那沒有很大的情緒張力，我就會覺得我在做像日課一樣的事情，但有一場感覺真的永遠失去了志偉（張軒睿角色名），我當下真的非常痛苦，在導演喊卡之後我還是繼續哭。」雖然有辦法立刻停止眼淚，但因為深刻共感了自己的角色悲劇性的一面，所以陸夏選擇讓情緒繼續釋放，慢慢收拾心情。 《造物獄》本週五(31日)晚間9點LINE TV、NETFLIX 一次連播三集。
更多三立新聞網報導
睽違7年回歸台劇！何潤東為戲暴瘦6公斤 甜曝夫妻日常
本土女星兒子「真實身世」曝光！她緊抱愛兒崩潰痛哭 催淚畫面流出
高凌風癌逝11年！王偉忠痛憶老友「最後一面」…生前私下對話曝光了
被封演藝圈發電機！楊千霈宣布離婚9個月 認了告誡孩子：別閃婚
其他人也在看
血腥驚悚挑戰尺度！張軒睿被「斷腿」鎖緊在人台上
LINE台灣與兔將創意影業共同出品原創影集《黑盒子》，首波單元《造物獄》搶先於影廳舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony偕同主演陸夏、張軒睿出席與影迷見面，暢聊幕後甘苦談。陸夏透露曾因深刻共感角色心情，在導演喊卡後她仍持續淚流不止，張軒睿則是身心靈都飽受折磨，一度對「地下室」感到很害怕。中時新聞網 ・ 1 天前
信鴿協會大北區分會贈桃消救護車
桃園市長張善政昨（三十）日上午前往桃園區，出席「桃園市信鴿協會大北區分會捐贈消防局救護車典禮」。張市長感謝桃園市信鴿協會大北區分會長期關注公共安全與急難救護，並談到，該分會自一○九年以來已兩度捐贈救護車予市府消防局，展現企業與民間團體回饋社會的公益精神。此次捐贈的救護車將配置於復興區巴陵地區，為山區居民與前來旅遊的遊客提供更即時、安全的緊急醫療服務。張市長指出，復興區地形遼闊、道路蜿蜒，平時即有在地居民的就醫需求，假日期間更湧入大量遊客，新捐贈的救護車將派駐於巴陵地區，可有效提升山區急難救援效率，縮短送醫時間，確保第一時間救護能量到位，讓市府在推動偏鄉與山區緊急醫療服務上更具行動力。桃園市信鴿協會大北區分會執行長徐震佑表示，協會秉持「取之於社會、用之於社會」的宗旨，期望透 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
張軒睿遭恐怖前任囚禁！斷腿逃亡認了「恐懼在心中扎根」
原創影集《黑盒子》首波單元《造物獄》搶先於影廳舉辦首映會，導演李昭樺、原著作者Pony偕同主演陸夏、張軒睿出席與影迷見面，暢聊幕後甘苦談。陸夏透露曾因深刻共感角色心情，在導演喊卡後仍持續淚流不止；張軒睿則是身心靈都飽受折磨，一度對「地下室」感到很害怕。中時新聞網 ・ 1 天前
林思廷被綁竟喊「再緊一點」！狄志杰黑化氣場太強 沒人敢靠近
《看看你有多愛我》今（29）日舉行上檔媒體茶敘，導演葉天倫率領林思廷、狄志杰、李宗霖出席，三位演員以劇中角色造型亮相，林思廷與李宗霖重新穿上制服，展現青春氣息、毫無違和感；狄志杰則以頹廢造型現身，渾身散發強烈氣場，讓林思廷與李宗霖忍不住笑稱「不敢靠近」，現場互動趣味十足。鏡報 ・ 1 天前
恐怖9歲童刺死母 媽臨死前「腹部淌血」求最後抱抱：我活不下去了
巴西發生一起駭人弒親命案，一名年僅9歲的男童，因不滿母親催促回家休息，竟憤而持刀刺向母親腹部，導致37歲的母親重傷不治。目擊者稱媽媽死前對兒子說「過來，再抱抱我，因為我活不下去了。」目前男童已被送到親戚家，警方正持續釐清案件細節。太報 ・ 22 小時前
取貨被當車手抓！ 物流司機喊冤 警：可依法申訴
屏東縣 / 綜合報導 一名物流司機，日前透過送貨平台接單，到屏東取貨，卻在現場遭埋伏警方懷疑是車手，被逮捕帶回派出所，他做筆錄時被上銬、手機被沒收，經歷一整天身心折磨後直到晚上才放人，當事人喊冤並不滿質疑警方誤認清白，抓錯人，警方強調，一切依規定執法，當事人可以申訴，警方將持續追查詐騙集團及金流來源，釐清案件真相。物流司機到屏東取包裹，一名老翁走出來交貨，警察隨後趕到，將司機帶到一旁開始盤查，隨後就把人帶上車。當事司機王先生VS.員警說：「他說抓我很久了，我什麼都不知道，怎麼說抓我很久了，(好啦，好啦，等下回去再講)。」司機面對眼前情況，一頭霧水，他說自己是依照，送貨平台指示來取貨，卻被警方誤認是車手。當事司機王先生VS.員警說：「(面交的金額是大概多少)，我沒有面交啊，我不知道啊，，(沒有，不是，我說他要跟你面交的金額多少)，我不知道啊。」警方認為他涉嫌詐欺，將他帶回派出所做筆錄，直到晚上才被放出來。當事司機王先生說：「警察埋伏在那邊，就直接把我逮捕，然後也不給我解釋的機會，手機也給我沒收。」被當犯人上銬，太太找不到人好著急，司機更是不滿喊冤。當事司機王先生說：「我已經有出示(接單)平台給他看了，他就是一直認定我就是車手，然後我做筆錄的時候直接給我銬腳鐐。」原來警方獲報，一名李姓老翁，網購沉香手環東西沒到，家屬懷疑受騙報警，警方27日展開埋伏，接單的王姓司機當時來到現場，取走裝有被害人5萬元款項的紙盒，要送往新北卻當場被抓，警方後續追查，發現詐騙集團，疑似就透過送貨平台，利用物流司機取貨款，規避查緝。屏東縣內埔分局偵查隊副隊長王登永說：「因為該男子完全符合詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條現行犯逮捕男子，如民眾對執法程序有疑義，可以依法申訴或檢視相關紀錄。」警方強調一切依程序執法，後續也要追查詐團成員，釐清案件真相。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
紐約平價宅建設不均 集中布朗士 皇后區、史島告缺
紐約市最新分析顯示，盡管在過去11年，布朗士區中部及南部已有大量可負擔住房問世，但如皇后區、南布碌崙(布魯克林)與史泰登...世界日報World Journal ・ 20 小時前
戶頭遭註銷領無4000元！南投婦突掏菜刀揮舞 警先安撫再帶回送辦
南投埔里合作金庫今（30日）發生一起驚魂記，一名李姓婦人前往分行準備提領4,000元，卻發現戶頭遭註銷，一氣之下竟從包包掏出菜刀揮舞，警方趕到場了解後先安撫李婦，待對方冷靜並收起菜刀後，再將人帶回警局，並依《社維法》送辦。鏡新聞 ・ 15 小時前
鉅亨買基金：結合被動策略及智慧機制 投資更效率
【記者柯安聰台北報導】全球股市頻創新高，讓投資人一方面想參與市場成長，又擔心追高風險而陷入兩難。此時，被動投資、跟著指數走的策略更受到青睞。「鉅亨買基金」指出，被動投資並非ETF的專利，許多共同基金同...自立晚報 ・ 14 小時前
黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑反問：難道要卑躬屈膝的講話？
民眾黨主席、立委黃國昌今（30）日接受接受《千秋萬事》廣播專訪時批評，陸委會只會開記者會，讓發言人梁文傑出來放狠話、講幹話，應該被廢掉。對此，梁文傑在陸委會例行記者會後被問到此事時回應，自己常被人抱怨講話太溫和、太慢條斯理，還是第一次被說「放狠話」。梁文傑還說，「如果這樣叫放狠話，難道應該卑躬屈膝的講話嗎？那我就不知道怎麼講話了。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
疑不滿千萬標案失利！ 得標園藝公司遭工程車猛撞
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭冬山鄉昨(29)日發生一起暴力事件，有民眾住商合一的家和車都被撞壞，而且過程非常驚悚。一名林姓男子駕駛黃色工程車，倒車猛撞屋前的白色休旅車後，又倒車撞向大門兩次。屋主還因受到驚嚇高血壓送醫。家屬也透露，平常沒跟對方結怨，懷疑是跟他們標到與公家機關一千萬元的景觀工程標案有關，至於詳細原因，還有待調查釐清。而肇事男子，也被查緝到案、依法函送偵辦。 黃色的工程車，倒車衝撞停在路邊的白色自小客車，導致白車引擎蓋幾乎對折嚴重變形，穿著藍色衣服80歲的屋主，聽到巨大聲響趕快出來查看，還眼睜睜看著對方，工程車又倒車一次，這回還直接撞進屋主的家，導致大門和窗戶嚴重毀損，沒想到還沒完，第三次又猛力朝大門撞，而停放在門口的兩台機車，也被撞倒在地上，大門門框與窗戶全毀，玻璃碎片散落滿地，現場一片狼藉。屋主女兒說：「還好我們就是有跳走，不然真的會被他撞到人。」屋主還因受到驚嚇高血壓送醫，女兒回想起驚悚衝撞當下，還是心有餘悸，被撞屋主女兒說：「當下不就大家都嚇到對啊，我們會計小姐在這邊耶，好在是這邊本來都是小孩子的遊樂區，這原本是小朋友的遊樂區對啊，整個衝進來這邊對啊，剛好小朋友帶去醫院看醫生，要不然都在這裡玩。」被撞的的是宜蘭冬山鄉一家園藝公司，29日下午，35歲的林姓男子開車三連撞他們家後棄車離開，讓屋主家人擔心害怕，屋主女兒表示，並沒有與人結怨，猜測可能與今年得標的，公家機關四區工程處，一千萬元景觀工程標案有關。羅東分局偵查隊副隊長陳特龍說：「調閱監視器迅速掌握犯嫌身分，並查緝到案。」疑似因為工程標案問題引發糾紛，工程車駕駛事後被查緝到案，被依傷害毀損及恐嚇罪嫌函送偵辦，要為自己行為付出代價。 原始連結華視影音 ・ 16 小時前
化製單疑遭塗改！梧棲豬場非洲豬瘟案涉偽造文書 中檢主任檢察官親自督辦
台中市梧棲「洽興養豬場」爆發非洲豬瘟疫情後，相關病死豬數量卻接連「變化」，從最初通報的117頭、116頭，到最後更正為78頭，引發外界質疑統計不一。昨天有消息傳出，豬隻運往化製廠的三聯單上，銷毀的染疫豬頭數不符，甚至疑似有塗改情形，涉嫌偽造文書；台中地檢署昨天晚間證實，已分案偵辦，全力釐清是否涉及刑事違法。鏡報 ・ 23 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 2 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前