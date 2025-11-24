突破複合機能布料「不可回收」難題 興采永續技術獲「創新界奧斯卡」
被譽為「創新界奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）於 2025 年 11 月 20 日在美國亞利桑那州舉行頒獎典禮。由興采集團與工研院共同研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」從全球各領域創新中脫穎而出，成功入選年度百大研發成果，展現臺灣在材料科技與環保技術上的強大研發實力。
Circu-Texfilm 技術是興采推動循環材料的重要基礎，並進一步催生全新循環再生膜材技術 RePUra。
興采表示，傳統複合紡織品由於含 PU、聚酯纖維與彈性纖維等多種材質，難以解構與回收，一直是全球產業痛點；RePUra則以創新化學解聚與再聚合製程，能直接處理混合廢棄紡織品，轉化為具備防水、透濕、低碳、無氟特性的高性能回收 PU 薄膜，過程無需拆解或脫色，大幅提升資源利用效率。
興采表示，RePUra具高度配方調整彈性，可依不同規格開發機能布料，並實現 Textile-to-Textile 同級循環模式，提供全球首個針對複雜複合紡織品的完整回收解決方案，終結此類材料長期以焚化或掩埋為主的命運。
興采實業董事長陳國欽表示，RePUra是臺灣材料科技的重要里程碑，我們用創新方法破解延宕多年的回收難題，讓複合功能性紡織品真正具備循環性。興采具備膜材研發、複合加工、染整到成衣的垂直整合能力，讓 RePUra技術能快速導入產業應用，並擴大永續材料的國際影響力。
興采指出，入選 R&D 100 Awards 不僅象徵國際對臺灣材料創新的肯定，也將激勵團隊持續投入永續研發，擴大與全球品牌合作，加速推動循環經濟的落實。
R&D 100 Awards 自 1963 年創立至今，被視為全球研發界最具指標性的獎項之一，歷屆得獎者橫跨能源、生醫、人工智慧、先進材料等領域。
