突破路窄公車多瓶頸！新北跨局處助淡水新民街 70 戶污水接管

新民街222巷路面污水工程開挖施工。(新北市水利局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市水利局近期完成淡水區新民街222巷及226巷污水接管工程。由於該區域巷道狹窄，且位處大型公車行經的主要路徑，佈設污水管段施工難度極高，經水利局施工團隊與交通局及公車業者辦理3次會勘，最終達成公車改道共識並順利完工，成功協助該區域70戶住家解決污水排放問題。

新北市水利局長宋德仁表示，新民街路幅狹小且鄰近真理大學與新興國小，為避免污水管佈設與公車動線衝突，並將工程衝擊降至最低，水利局特別採取「避開校園高峰」策略。經3次現勘協調，以影響站點最少為原則，達成5條公車路線改道共識，並特意選定在今年7月暑假期間進場施工，利用學生放暑假、公車乘車人潮較少的離峰空檔施作，成功在不影響師生通勤的前提下，完成關鍵管網佈設。

廣告 廣告

宋德仁提到，為避免工程導致民眾通勤混亂，水利局於施工前一個月即提前拜訪受影響的里辦公處向里長說明，並請里長協助公告宣導。此外，也在受影響的公車站牌前設置告示，及請公車業者利用車內跑馬燈提醒乘客相關資訊。水利局感謝市民在公車改道期間的體諒，讓新民街 222 巷及 226 巷共 70 戶的污水接管工程，得以在 11 月 14 日順利完工。

住在新民街222巷的林先生指出，以前污水都排到化糞池，不僅常有惡臭的困擾，還需要花不少錢請水肥車來抽肥，這次多虧政府單位出面幫忙協調，終於讓污水接管順利完成，讓居住環境的品質變好了。

施工單位與交通局、公車業者及相關單位會勘，協調公車路線改道。(新北市水利局提供)

新北水利局表示，淡水地區的遷入人口近年大幅增長，污水接管需求也隨之增加，水利局未來將持續努力進行下水道建設，讓更多住家享有更乾淨、宜居的生活環境，也期盼民眾共同支持，一起為居家環境升級打拚。